【抗疫維穩】中國擬暫時放寬電動車生產配額，國六延後半年實施

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息指，中國考慮暫時放寬電動汽車生產配額，未來

還可能推遲六個月實施「國六」（國家第六階段機動車污染物排放標準），以扶助處於寒冬中的

汽車產業。

報道指，當局正在審視這項尚未最後確定的計劃細節，行業和環境部官員、汽車商及行業機

構正在討論。

另外，據央視新聞報道，截至目前，包括廣州、深圳、佛山等多地都已經出台了促進汽車消

費的政策。（ｅｙ）

