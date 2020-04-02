【抗疫維穩】中國擬暫時放寬電動車生產配額，國六延後半年實施

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息指，中國考慮暫時放寬電動汽車生產配額，未來
還可能推遲六個月實施「國六」（國家第六階段機動車污染物排放標準），以扶助處於寒冬中的
汽車產業。
報道指，當局正在審視這項尚未最後確定的計劃細節，行業和環境部官員、汽車商及行業機
構正在討論。
另外，據央視新聞報道，截至目前，包括廣州、深圳、佛山等多地都已經出台了促進汽車消
費的政策。（ｅｙ）
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