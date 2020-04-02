【抗疫維穩】據報監管要求銀行提高小微企業「首貸戶」佔比

《經濟通通訊社２日專訊》在疫情影響下，監管持續關注如何緩解小微企業融資難融資貴問

題。據《上海證券報》從多家銀行獨家獲悉，監管日前下發關於今年小微企業金融「增量擴面，

提質降本」有關工作的通知。其中備受銀行機構關注的是「擴面」這一考核要求，該指標要求著

力提高當年新發放小微企業貸款戶數中「首貸戶」佔比，目的是為了擴大小微企業服務覆蓋面，

防範對優質小微企業過度授信的「壘小戶」風險。監管要求重點加大對小微企業「首貸戶」的信

貸投放力度，針對性地設置授信審批條件。

據悉，監管要求五家國有大型銀行力爭普惠型小微企業貸款餘額上半年同比增速不低於

３０％；郵儲銀行和股份制銀行努力完成「兩增」目標；而在轄內法人銀行信貸計劃總體達到「

兩增」的前提下，各銀保監局可自主實行差異化考核。



＊主動將定向降準政策利好傳導到貸款定價上＊



另外，在進一步推動降低融資成本上，監管鼓勵銀行機構對小微企業讓利，要求以貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）形成機制為基礎，用好普惠金融定向降準政策，合理確定小微企業貸款利率

，力爭２０２０年普惠型小微企業貸款綜合融資成本在２０１９年基礎上再有較大幅度下降。

其中，大型銀行要繼續發揮降成本的「頭雁」作用，股份制銀行要主動將定向降準政策利好

傳導到貸款定價上，地方性法人銀行要主請申請運用專項再貸款政策，以優惠利率資金支持小微

企業。監管要求各銀行業金融機構通過普惠金融有關監管、貨幣、財稅傾斜政策獲得的優惠，在

內部定價和考核機制中體現，確保政策紅利傳導到小微企業。（ｗｌ）

