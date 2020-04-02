《油市博弈》傳中國下令增購原油，目標儲備量達９０日淨進口量

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息指，在石油價格大跌之後，中國政府已經同意加

快增加國家戰略石油儲備的工作，並要求相關部門盡快採取行動，以及利用金融衍生品工具來鎖

定較低的價格。消息指，除了國有儲備，中國政府也鼓勵企業增加自身商業儲備。

報道指，中國初始目標是今年石油儲備量盡快達到９０日淨進口量，之後繼續增加到１００

日以至１８０日的規模。

另有消息指，中國已加大購買美國原油，船貨以歷來最大幅度的貼水價格賣出。（ｅｙ）

