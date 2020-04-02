【新冠肺炎】河南防疫現缺口，郟縣醫院出現感染群組宣布二度封村

《經濟通通訊社２日專訊》中國新型冠狀病毒疫情防控形勢看似逐漸好轉，近期絕大多數確

診病例都是境外輸入個案，但隨著中央發聲嚴禁地方瞞報疫情數字、關注無症狀感染者狀況後，

個別地方被發現防疫工作出現漏洞。位於河南省中部的郟縣通報，由於當地有多人被發現感染新

型冠狀病毒，防疫辦宣布二度封村、封小區，並暫停所有非必要的經營場所，部分企業須停工停

產。

事件源自一名來自河南省漯河市的王姓女子，她於上周六（２６日）被確診感染新冠肺炎，

打破該省３０天無本土新增確診病例的紀錄，令當局十分關注。通報指出，經過調查溯源，發現

該女子曾於上月２１日搭乘長途客運前往郟縣掃墓，並由一名張姓醫生陪同，兩人曾一同用餐３

次，至於張醫生在較早時間曾與兩名醫生同事同枱吃飯，其中一人有武漢旅遊史，但已自行隔離

１４日。經檢測後，這三名醫生都被確認是無症狀感染者，目前３名醫生及所有密切接觸者正接

受集中隔離醫學觀察。

有事發醫院醫生在網上爆料，指在王姓女子確診當日，院方便緊急通知所有人員進行肺部檢

測，但沒有說明檢測原因。亦有網民認為，縣政府態度含糊，且其他城市最先發現有郟縣旅遊史

的人員確診，質疑當地有瞞報疫情現象。（ｅｙ）

