【ＦＯＣＵＳ】「盲搶米」非必要，貴豬貴油方顯真章

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎殺入香江，短短兩月，港人即經歷兩次「盲搶米」；無獨有偶，聯

合國糧農組織、世衛、世貿三大全球機構周二聯合警告，必須慎防肺疫大流行應對措施影響糧食

供應，及對全球糧食安全造成意想不到後果。

細看中國，儘管２０１９全年農產品進口高逾１５０９億美元，但實則為大米淨出口國；換

言之，糧食（大米、小麥、玉米為主）產量連續８年穩居６億噸以上的中國應不缺主糧。不過，

不確定性當前，中國的軟肋－－大豆若現價格大幅波動，小心從豬肉到食油捱貴價。



＊三大組織警告斷鏈，惟中國實為大米淨出口國＊



新冠肺炎疫情續在歐、美、東南亞攻城掠地，全球至少五分二人口陷封關鎖城宅家；各國抗

疫可說是進入戰時狀態；自３月底至今，更有越南（第三大稻米出口國）、哈薩克斯坦（第八大

小麥出口國）、俄羅斯（第三大小麥生產國）等多國相繼祭出糧食出口禁令或臨時配額，引發糧

食危機疑雲。）

港人繼農曆新年後一輪「盲搶米（包括搶廁紙」後，上周末再因越南宣布暫停大米出口而再

掀搶購潮。無論是未雨綢繆還是反應過度，聯合國糧農組織、世衛、世貿三大全球機構周二（３

１日）罕有聯合警告，各國在採取措施保護民眾健康的同時，應確保貿易相關措施不會阻礙糧食

供應鏈正常運轉，否則或導致全球糧食市場出現供應短缺，進而引發價格飆升、波動加劇。

以芝加哥商品期貨所（ＣＭＥ）的最活躍５月小麥期貨計，其３月中一度連續兩周飆升

６﹒６％、６％，之後回落３﹒４％。

那麼，人口多達１４億、去年農產品進口高逾１５０９億美元的中國會否面臨缺糧危機？望

真些，於主糧（大米、小麥、玉米等）進口方面，金額僅為５２﹒６億美元；雖然大米進口量冠

居全球，惟計絕對數實是淨出口（２０﹒２萬噸）。



＊真正軟肋恐為大豆，美國巴西平價供應非穩陣＊



再看中國糧食產量，去年錄６﹒６４億噸歷史新高，已連續８年穩居６億噸以上；其中大米

、小麥、玉米分別佔比２２％、２０％、３９％，三者合計５﹒４２億噸，可謂不缺主糧。此是

否意味國人可高枕無憂？真正的軟肋恐是其貌不揚的大豆。

去年本土大豆產量僅１８１０萬噸的中國，自２０１５年起每年大豆進口量都超越

８０００萬噸（２０１７年更達９５５３萬噸）。大豆是食用油及動物飼料的重要原料，去年進

口涉資３５３﹒４億美元，佔全部農產品進口的２３％。不單如此，去年中國更斥７４﹒１億美

元（大超穀物進口）進口各式食用油，足見中國消費者生活改善，對食用油、肉類需求大增。

中國有美國、巴西兩個大豆大賣家，為何前景仍需留神？以花旗國為例，其農業部公布的今

年大豆種植面積低於市場預期約１３６萬英畝，而大豆需求卻按年增０﹒６％，一減一增即推升

美豆５月合約價。至於巴西，該國第一大港口桑托斯港自３月中停開，如按巴西大豆運抵中國需

時４５天計，５－６月出口量或較首２月的６１４萬噸續跌。

鑒於此，面對新冠肺炎疫情擾動全球糧食供應鏈，中國或許主糧無憂，但從豬肉到食油捱貴

價或是大概率。近日頻現異動的一眾豬肉股，值得留意。

