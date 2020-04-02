【新冠肺炎】澳門：無出現社區傳播，近半卡拉ＯＫ場所沒有營業

《經濟通通訊社２日專訊》澳門旅遊局表示，當地持有卡拉ＯＫ行政准照的場所有３９間，

但近日巡查看到，約三分之一至一半的場所均沒有營業。

澳門應變協調中心又表示，按照目前澳門第二波疫情來看，均是輸入性個案，且也是經由口

岸檢疫或隔離期間被確診，故暫時看不到有社區傳播鏈出現的情況，認為在社區進行篩查沒有太

大意義。（ｃｌ）

