【新冠肺炎】兩初創企業明天起提供上門收取唾液樣本速遞服務

《經濟通通訊社２日專訊》衛生署公布，由明日（３日）起，「加強化驗室監測計劃」的參

加者可利用數碼港創業學會旗下兩間初創企業ＧＯＧＯＶＡＮ和Ｐｉｃｋｕｐｐ提供的上門收取

樣本速遞服務，向衛生署送交其深喉唾液樣本作２０１９冠狀病毒檢測，服務費１００元，由用

供自付。

服務供應商在接獲抵港人士的服務要求後，會到該人士登記的檢疫地址（離島及偏遠地點除

外）收取樣本瓶，並送到衛生署轄下１３間指定診所或公共衛生化驗服務處。（ｃｌ）

