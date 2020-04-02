  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/04/2020 18:14

【新冠肺炎】泛亞國際（６１２８）：黑龍江石墨烯工廠已恢復生產

　　《經濟通通訊社２日專訊》泛亞環境國際（０６１２８）公布，截至今日（２日），景觀設
計服務已基本恢復正常；位於黑龍江省雞西的石墨烯工廠已自４月１日起恢復生產，預計到４月
底將實現全面生產，惟需視最新的政府政策而定。
　　餐飲業務方面，除了一家在意大利的餐廳外，所有餐飲業務已於３月底恢復營業。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道02/04/2020
【大象零息】滙控渣打都無息收...食息轉戰債市有乜要留意?
FOCUS02/04/2020
【FOCUS】「盲搶米」非必要 貴豬貴油方顯真章
生財有道02/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：滙控不大機會下試35元
中國故事02/04/2020
《京城近觀》開盤20分鐘賣814套房 北京樓市回暖了？
生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - J&K Home發售抗疫套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金