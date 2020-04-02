【新冠肺炎】泛亞國際（６１２８）：黑龍江石墨烯工廠已恢復生產

《經濟通通訊社２日專訊》泛亞環境國際（０６１２８）公布，截至今日（２日），景觀設

計服務已基本恢復正常；位於黑龍江省雞西的石墨烯工廠已自４月１日起恢復生產，預計到４月

底將實現全面生產，惟需視最新的政府政策而定。

餐飲業務方面，除了一家在意大利的餐廳外，所有餐飲業務已於３月底恢復營業。（ｃｗ）

