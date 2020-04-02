【新冠肺炎】途屹控股（０１７０１）全體執行董事自願減薪５個月

《經濟通通訊社２日專訊》途屹控股（０１７０１）公布，鑑於新型冠狀病毒疾病大流行，
全體執行董事自願暫時減少５個月薪酬。
該集團指，執行董事自願暫時減少由本月１日至８月３１日期間的薪酬，而有關薪酬調整於
昨日獲其薪酬委員會批准，而此舉反映執行董事對抵禦新型冠狀病毒疾病大流行帶來充滿挑戰的
商業環境之承諾，並認為符合該集團及股東整體利益，惟未有披露減少幅度和金額等詳情。
（ｗｈ）
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