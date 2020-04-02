《日入而息》匯控無意研究遷冊回港，傳中國增石油儲備，港股彈升

《今天重點》﹡匯控停派息惹董事高層不滿，要求重新討論遷冊回港；惠譽下調匯控評級展

望至負面，料英國銀行業盈利受壓

﹡港交所（００３８８）指幾乎所有去年底年結發行人已刊發初步業績

﹡傳中國下令增購原油，目標儲備量達９０日淨進口量

﹡港大料本港首季ＧＤＰ收縮８﹒３％，全年跌３％

﹡本港今日新增３７宗確診，累計個案破８００宗；８名確診者危殆，張竹君

建議市民延遲美容按摩等活動



《即日市況》﹡傳內地加快石油儲備油股漲，港股全日最高收２３２８０彈１９４點



《深滬股市》﹡午後迎來反彈行情，滬指收漲１﹒６９％外資顯著買入



《美元匯價》﹡美匯續角力，密切留意９８回調目標；歐元最新報１﹒０９２７╱３１，日

圓最新報１０７﹒３６╱３９



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）幾乎所有去年底年結發行人已刊發初步業績；３月債

券通平穩運營，成交額達４７８２億元人民幣

﹡ＳＤＭ（０８３６３）擬收購新加坡托兒公司，代價約３２６萬元

﹡中海油（００８８３）與國家管網公司簽基礎設施項目管理權移交協議

﹡六福集團（００５９０）主席黃偉常成立新家族信託，持逾四成股權

﹡永恆策略（００７６４）增持亨泰（００１９７）３８８萬股

﹡百富環球（００３２７）代工廠恢復逾九成產能，今年訂單預測保守

﹡南岸集團（００５７７）今早起短暫停牌，待發內幕消息

﹡思靈機器人完成數千萬美金Ａ輪融資，由鄭志剛Ｃ資本領投

﹡新濠國際（００２００）附屬新濠博亞向何猷龍授予１﹒５億元美國預託股

份

﹡萬咖壹聯（０１７６２）不明股價下跌原因，營運維持正常

﹡恆生銀行（０００１１）發現偽冒網站，已通知金管局及警方調查

﹡融信中國（０３３０１）３月合約銷售額跌２５﹒２％

﹡中國新城鎮（０１２７８）首季新城鎮項目投資組合總額為２９﹒７億元人

民幣

﹡東陽光藥（０１５５８）擬向子公司增資４﹒８６億元人民幣

﹡當代置業（０１１０７）３月合約銷售額按年升逾３９％；首季累跌

１﹒３％



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）疫情影響首季集裝箱訂單量，整體影響可控



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）３月合約銷售額按年升１３％；首季累升逾２３％

﹡中國智能或夥華康（０８６２２）組合營於中港銷售產品

﹡世茂房地產（００８１３）３月合約銷售額升６％至約２０３億元人民幣



《中國要聞》﹡北京年底將建５Ｇ基站３萬個，首都三城一區全覆蓋

﹡武漢１１個重點交通樞紐場景實現５Ｇ全覆蓋

﹡易居表示３月疫情影響減弱，土地成交量環比增近３５％

﹡農業農村部與騰訊、中電信合作，推鄉村治理數字實踐；農業農村部表示集

中開展違法違規調運生豬行為專項整治

﹡可轉債疑過度炒作，深交所將加強盤中實時監控

﹡銀保監表示長期醫療保險產品上市三年後費率可調

﹡人行逆回購二連停，分析料本周內對中小銀行定向降準

﹡內地保險業首２月原保費收入按年增長１﹒１２％

﹡松井新材、天智航科創板ＩＰＯ過會

﹡北京申請住房公積金貸款，將聯網審核婚姻關係

﹡首季ＩＰＯ保薦，中金收入登榜首，四分三券商零收入

﹡冀光恆出任陸金所聯席董事長

﹡發改委公布光伏電價新政，集中電站指導價下調逾一成

﹡中期協表示３月全國期市成交量同環比均增逾七成

﹡內地擬放寬銀行間發債條件，取消淨資產４０％限制

﹡３月中國物流業景氣指數顯著回升至５１﹒５％

﹡民航局表示３月民航日均航班恢復至疫情前４２％

﹡商務部表示推動汽車限購向引導使用政策轉變

﹡萬科員工集體捐贈予清華建衛健學院，陳馮富珍任院長

﹡據報監管要求銀行提高小微企業「首貸戶」佔比

﹡鋼廠開工率高企，分析指高庫存將引發行業「倒春寒」

﹡中亞地區發行首隻離岸人幣債券，支持一帶一路建設

﹡螞蟻金服夥Ｖａｎｇｕａｒｄ推智能投顧服務，８００元人幣起投

﹡商務部表示國際市場影響很小，中國糧食可自給自足

﹡農發行成功續發支持生豬全產業鏈發展主題債券

﹡美國擬對華為採取新限制，外交部表示軍民融合光明正大

﹡北京拍賣４宗土地，３宗底價成交，１宗暫停交易

﹡長三角示範區深化金改：鼓勵金融機構取消跨域收費

﹡山東推惠民購車補貼，凡購「煙台造」車型補貼２０００元

﹡民航局表示減低貨運成本，國際貨運航班量已增近１８％



《其他消息》﹡元朗７２１事件案，１名被告表明不認罪

﹡高院裁定警方上訴得直，毋須法庭手令可查被補人士手機

﹡聯交所及證監會表示鼓勵企業順延或押後股東會

﹡邱騰華稱港台一英語節目表達有違一個中國原則，廣播處長必須負責

﹡退休方案產品今發指引，積金局冀新產品季尾推出

﹡本港３月住宅買賣合約總值３１８億元，按年跌３０﹒８％

﹡深股通額度全日用２９﹒９億元；滬股通額度全日用２９﹒７億元，陸股通

淨流入逾４３億

﹡恆指公司因應匯控取消派息調整相關回報指數

﹡澳洲會計師公表示去年４４％小型企業為生存尋求外部融資

﹡美聯表示首季核心區吉舖飆至逾９％，料商舖租金跌四成；首季物業註冊量

創４年同期新低，按年跌２５％

﹡港大料本港首季ＧＤＰ收縮８﹒３％，全年跌３％



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３７宗確診，累計個案破８００宗

﹡８名確診者危殆，張竹君建議市民延遲美容按摩等活動

﹡全國昨增確診３５宗全屬境外輸入，５５宗無症狀感染

﹡１４２萬留學生仍在海外，中國建留學生疫情日報制度

﹡４班湖北包機涉款７４０萬元，人均成本１５７７８元

﹡河南防疫現缺口，郟縣醫院出現感染群組宣布二度封村

﹡澳門表示無出現社區傳播，近半卡拉ＯＫ場所沒有營業

﹡美國再發動輿論戰，特朗普指中國通報數據有些樂觀

﹡華府或禁疫情嚴重城市航班，建議美國全民佩戴口罩

﹡日本將決定宣布進入緊急狀態與否，並將發行更多債券

﹡德國延長社交距離措施至復活節

﹡泰國本周五開始實施全國晚上宵禁

﹡專家表示無症狀感染者傳染能力相當於確診者的三分之一

﹡中國民航局表示已向４０個國家運送抗疫物資２０００餘噸

﹡兩初創企業明天起提供上門收取唾液樣本速遞服務

﹡政府表示商戶無須因申請零售業資助計劃而改商業登記證

﹡飲食業及旅遊業工會促請政府落實失業津貼

﹡鍾南山料全球疫情本月底出現轉捩點

﹡出口荷蘭口罩被曝質量問題，中方稱已提前告知非醫用

（ｚｚ）

