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03/04/2020 15:39

《本港經濟》渣打料本港今年次季經濟按年大幅收縮７﹒５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》渣打發表研究報告指，早前下調本港經濟增長預測，由按年下跌
２﹒４％降至下跌４﹒８％，為新型冠狀病毒肺炎疫情在本港爆發以來，第二度下調本港經濟增
長預測。該行今日發表第二季經濟增長預測，預料本港今年次季經濟將按年大幅收縮７﹒５％，
第三季就按年收縮５﹒１％，反映全球經濟迅速惡化的前景，尤其是預期在美國及歐元區的衰退


＊本港失業率料年底升至５﹒２％＊

　　渣打表示，本港去年已受到中美貿易戰及本地社會運動嚴重打擊，今年首季又遭遇疫情引起
的嚴重收縮，似乎已經沒有太大緩衝去抵禦全球經濟衰退。雖然內地的經濟活動開始自疫情後恢
復，但對香港的正面影響不大，特別是中國服務業的復甦必然落後於工業部門。
　　該行預料，疫情在本港的發展仍將保持平穩，但輸入病例的威脅不斷增加，失業率亦可能上
升，或進一步抑制支出，預計本港失業率將從２月份的３﹒７％，升至今年底的５﹒２％，明年
就回落至約４﹒５％。

＊今年大部分時間ＨＩＢＯＲ將維持低位＊

　　另一方面，渣打指，儘管港元利率未有跟隨美國聯儲區的減息步伐，但今年本港利率已因聯
儲局的預期而下降，並認為今年大部分時間，本港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）將維持於低位，
但可能導致今年本港地產市場的阻力增加。（ｓｋ）

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