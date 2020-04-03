【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至４╱３ １２：００）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （元）

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金融股

工商銀行（０１３９８） ＃３１２２﹒２０ ４﹒９０ ＃０﹒８６ ＃２６﹒２８分



焦點 ：淨息差按年跌６個基點至２﹒２４％╱推延遲還本還息計劃

大行觀點：大和：對工行貸款存款定價能力感樂觀╱交銀：今年收入增速減及息差收縮╱

野村：淨息差及資產質素受壓╱目標價６﹒６３－７港元



建設銀行（００９３９） ＃２６２７﹒７１ ４﹒８１ ＃１﹒０５ ＃０﹒３２



焦點 ：淨息差按年跌０﹒０５個百分點至２﹒２６％╱發放貸款及墊款淨額升近９％

大行觀點：大和：下調２０２０至２０２１年每股盈利２％╱野村：疫情及經濟前景疲弱，將

為資產質量帶來壓力╱目標價：７﹒８－７﹒９６港元



交通銀行（０３３２８） ＃７７２﹒８１ ５﹒００ ＃１﹒００ ＃０﹒３１５



焦點 ：淨息差按年升１０％個基點至１﹒５８％╱疫情影響信貸質量

大行觀點：美銀證券：下調目標價至５﹒２元╱盈利能力及不良貸款覆蓋較低╱下調今明兩年

盈測最多２％╱目標價：５﹒２－６﹒２港元



中國銀行（０３９８８） ＃１８７４﹒０５ ４﹒１０ ＃０﹒６１ ＃１９﹒１分



焦點 ：淨息差按年跌６個基點至１﹒８４％╱管理層料今年淨息差將面臨大壓力╱海外資

產有一定挑戰

大行觀點：交銀國際：全球經濟不確定性或為營運帶來更大壓力╱美銀美林：股息回報７厘，

屬內銀中最高╱目標價：３﹒５８－４﹒７港元



中銀香港（０２３８８） ３２１﹒８４ ０﹒４０ ３﹒０４ ０﹒９９２



焦點 ：淨息差收窄３個基點至１﹒５９％╱料今年貸款增長中高單位數╱不良貸款增加

大行觀點：匯證：今年股本回報率將受壓╱摩通：表現稍遜預期╱目標價２５﹒６－２７﹒６

港元



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綜合企業

中信股份（００２６７） ５３９﹒０３ ７﹒３０ １﹒８５ ２８﹒５仙



焦點 ：非金融板塊的增長主要由於中信澳礦首次錄得盈利╱金融板塊全年盈利按年增長

３％

大行觀點：花旗：將公司２０２０－２１財年盈利預測調整至介乎跌７％至增６％╱美銀：委

任新主席有助公司改善金融業發展╱滙研：公司計劃進一步重組前景未明╱

目標價：８﹒４－１１港元



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地產股

碧桂園（０２００７） ＃３９５﹒５０ １４﹒２０ ＃１﹒８５ ＃３４﹒２５分



焦點 ：核心淨利潤升１７﹒６％；合同銷售金額升１０％至約５５２２億元；淨借貸比率

降至４６﹒３％

大行觀點：野村：可售資源大幅增加及選擇性在低線城市布局，料今年可實現銷售升１１％的

目標╱高盛：料今年銷售持平，意味去化率僅６１％╱

目標價：１２﹒６－１４﹒５港元



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石油股

中石化（００３８６） ＃５７５﹒９１ －８﹒７１ ＃０﹒４７６ ＃０﹒１９



焦點 ：收入按年增２﹒﹒６％╱油氣當量產量按年升１﹒７％╱今年資本支出１４３４億

元人民幣

大行觀點：摩通：油價低迷為今年勘探與開採業務帶來挑戰╱瑞信：料今年首季轉為虧損╱

目標價：３﹒９－５﹒２２港元



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能源股

中國神華（０１０８８） ＃４１７﹒０７ －５﹒５１ ＃２﹒０９７ ＃１﹒２６



焦點 ：收入按年跌８﹒４％╱毛利按年跌１５％╱煤炭銷售量按年跌３％

大行觀點：瑞信：純利下降幅度遜預期，料２０２２年盈利預測為４４０億元人民幣╱

匯研：下調今年盈利預測╱目標價：１７﹒５－１９港元



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醫藥股

石藥集團（０１０９３） ＃３７﹒１０ ２０﹒６０ ＃０﹒５９６５ ＊０﹒２元

及５送１紅股



焦點 ：每５股送１股紅股╱成藥業務收入按年升３２﹒８％╱維生素Ｃ收入升７﹒７％╱

研發費用按年增加４９﹒１％

大行觀點：瑞信：料石藥今年全年成品藥銷售量將下降６－８％╱瑞銀：去年純利遜預期５％

╱摩根大通：新冠病毒的影響及集中採購對短期毛利率構成壓力╱

目標價：１９﹒８８－２１港元



中生製藥（０１１７７） ＃２７﹒０７ －７０﹒１０ ＃０﹒２１５８ ＊０﹒０２



焦點 ：新產品銷售佔集團總收入約２０﹒７％╱收入按年升１６％

大行觀點：瑞信：下調其今明兩年盈利預測６﹒８％及２﹒６％╱滙研：疫情爆發對公司

２０２０財年的影響是短暫╱高盛：藥品集中採購使肝炎組合銷售快速下跌╱

目標價１１－１４﹒０１港元



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汽車股

吉利汽車（００１７５） ＃８１﹒９０ －３５﹒００ ＃０﹒９０ ＊０﹒２５



焦點 ：總銷量跌９％至１３６﹒１６萬部；疫情對今年營業額及盈利能力構成額外壓力，

今年銷量目標增４％至１４１萬部

大行觀點：中金：疫情料拖累吉汽今年銷量跌８％╱大和：今年盈利或穩健回升╱交銀：料首

季已是最差時期，未來數月銷售將改善╱目標價：１３﹒７－１６港元

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＊港元計算

＃人民幣計算



由３月２３日至３月２７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月２３日

１６：２０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由３月１６日至３月２０日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日

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由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日

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由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日

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由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日

１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

