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03/04/2020 15:04

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至４╱３　１２：００）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　　（元）　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　金融股　
　工商銀行（０１３９８）　　＃３１２２﹒２０　　４﹒９０　＃０﹒８６　＃２６﹒２８分
　
　焦點　　：淨息差按年跌６個基點至２﹒２４％╱推延遲還本還息計劃　
　大行觀點：大和：對工行貸款存款定價能力感樂觀╱交銀：今年收入增速減及息差收縮╱
　　　　　　野村：淨息差及資產質素受壓╱目標價６﹒６３－７港元　

　建設銀行（００９３９）　　＃２６２７﹒７１　　４﹒８１　＃１﹒０５　　＃０﹒３２
　
　焦點　　：淨息差按年跌０﹒０５個百分點至２﹒２６％╱發放貸款及墊款淨額升近９％　
　大行觀點：大和：下調２０２０至２０２１年每股盈利２％╱野村：疫情及經濟前景疲弱，將
　　　　　　為資產質量帶來壓力╱目標價：７﹒８－７﹒９６港元　
　　
　交通銀行（０３３２８）　　　＃７７２﹒８１　　５﹒００　＃１﹒００　　＃０﹒３１５

　焦點　　：淨息差按年升１０％個基點至１﹒５８％╱疫情影響信貸質量　
　大行觀點：美銀證券：下調目標價至５﹒２元╱盈利能力及不良貸款覆蓋較低╱下調今明兩年
　　　　　　盈測最多２％╱目標價：５﹒２－６﹒２港元　

　中國銀行（０３９８８）　　＃１８７４﹒０５　　４﹒１０　＃０﹒６１　＃１９﹒１分　
　
　焦點　　：淨息差按年跌６個基點至１﹒８４％╱管理層料今年淨息差將面臨大壓力╱海外資
　　　　　　產有一定挑戰　
　大行觀點：交銀國際：全球經濟不確定性或為營運帶來更大壓力╱美銀美林：股息回報７厘，
　　　　　　屬內銀中最高╱目標價：３﹒５８－４﹒７港元　

　中銀香港（０２３８８）　　　　３２１﹒８４　　０﹒４０　　３﹒０４　　０﹒９９２　
　
　焦點　　：淨息差收窄３個基點至１﹒５９％╱料今年貸款增長中高單位數╱不良貸款增加　
　大行觀點：匯證：今年股本回報率將受壓╱摩通：表現稍遜預期╱目標價２５﹒６－２７﹒６
　　　　　　港元　

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　綜合企業　
　中信股份（００２６７）　　　　５３９﹒０３　　７﹒３０　　１﹒８５　２８﹒５仙　
　
　焦點　　：非金融板塊的增長主要由於中信澳礦首次錄得盈利╱金融板塊全年盈利按年增長
　　　　　　３％　
　大行觀點：花旗：將公司２０２０－２１財年盈利預測調整至介乎跌７％至增６％╱美銀：委
　　　　　　任新主席有助公司改善金融業發展╱滙研：公司計劃進一步重組前景未明╱
　　　　　　目標價：８﹒４－１１港元
　
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　地產股　
　碧桂園（０２００７）　　　＃３９５﹒５０　　１４﹒２０　＃１﹒８５　＃３４﹒２５分
　　
　焦點　　：核心淨利潤升１７﹒６％；合同銷售金額升１０％至約５５２２億元；淨借貸比率
　　　　　　降至４６﹒３％　
　大行觀點：野村：可售資源大幅增加及選擇性在低線城市布局，料今年可實現銷售升１１％的
　　　　　　目標╱高盛：料今年銷售持平，意味去化率僅６１％╱
　　　　　　目標價：１２﹒６－１４﹒５港元

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　石油股　
　中石化（００３８６）　　　＃５７５﹒９１　　－８﹒７１　＃０﹒４７６　＃０﹒１９　
　
　焦點　　：收入按年增２﹒﹒６％╱油氣當量產量按年升１﹒７％╱今年資本支出１４３４億
　　　　　　元人民幣　
　大行觀點：摩通：油價低迷為今年勘探與開採業務帶來挑戰╱瑞信：料今年首季轉為虧損╱
　　　　　　目標價：３﹒９－５﹒２２港元

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　能源股　
　中國神華（０１０８８）　　＃４１７﹒０７　　－５﹒５１　＃２﹒０９７　＃１﹒２６　
　
　焦點　　：收入按年跌８﹒４％╱毛利按年跌１５％╱煤炭銷售量按年跌３％　
　大行觀點：瑞信：純利下降幅度遜預期，料２０２２年盈利預測為４４０億元人民幣╱
　　　　　　匯研：下調今年盈利預測╱目標價：１７﹒５－１９港元　

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　醫藥股　
　石藥集團（０１０９３）　　　＃３７﹒１０　　２０﹒６０　＃０﹒５９６５　＊０﹒２元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及５送１紅股

　焦點　　：每５股送１股紅股╱成藥業務收入按年升３２﹒８％╱維生素Ｃ收入升７﹒７％╱
　　　　　　研發費用按年增加４９﹒１％　
　大行觀點：瑞信：料石藥今年全年成品藥銷售量將下降６－８％╱瑞銀：去年純利遜預期５％
　　　　　　╱摩根大通：新冠病毒的影響及集中採購對短期毛利率構成壓力╱
　　　　　　目標價：１９﹒８８－２１港元　

　中生製藥（０１１７７）　　　＃２７﹒０７　－７０﹒１０　＃０﹒２１５８　＊０﹒０２
　
　焦點　　：新產品銷售佔集團總收入約２０﹒７％╱收入按年升１６％　
　大行觀點：瑞信：下調其今明兩年盈利預測６﹒８％及２﹒６％╱滙研：疫情爆發對公司
　　　　　　２０２０財年的影響是短暫╱高盛：藥品集中採購使肝炎組合銷售快速下跌╱
　　　　　　目標價１１－１４﹒０１港元

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　汽車股　
　吉利汽車（００１７５）　　　＃８１﹒９０　－３５﹒００　＃０﹒９０　　　＊０﹒２５
　
　焦點　　：總銷量跌９％至１３６﹒１６萬部；疫情對今年營業額及盈利能力構成額外壓力，
　　　　　　今年銷量目標增４％至１４１萬部　
　大行觀點：中金：疫情料拖累吉汽今年銷量跌８％╱大和：今年盈利或穩健回升╱交銀：料首
　　　　　　季已是最差時期，未來數月銷售將改善╱目標價：１３﹒７－１６港元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算　

　　由３月２３日至３月２７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月２３日
１６：２０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２９７７

　　由３月１６日至３月２０日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２９２５＆ｐａｇｅ＝１
　
　　由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２８７１
　
　　由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗｓ
ｉｄ＝１２８２９
　
　　由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日
１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２７７１　
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２　
　　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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