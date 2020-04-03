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即市新聞

03/04/2020 16:43

《盤後部署》觀望沙特俄國減產協議，港股或能試上２３４００點

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美國總統特朗普表示，預計沙特和俄羅斯即將達成減產協議
，隔晚油價暴漲逾兩成，但亞洲時段油價和美指期貨回吐，拖累港股低開２０７點，報
２３０７２點，失守十天線（約２３０９９點）。三桶油昨日急彈後，今早跟隨國際油價回吐，
跑輸藍籌；叫停派息後的匯控（００００５）至今仍未跌定，繼續尋底，港股最多曾挫２４９點
報２３０３０點。惟內地積極推動５Ｇ建設，內地電訊股跑出，港股跌幅一度收窄，最終以全日
最高位２３２３６點收市，跌４３點或跌０﹒１９％，守十天線（２３１１０點）及二萬三關，
因本日北水暫停，主板成交減１０﹒８％至７９９﹒７３億元。國企指數報９４９１點，跌３５
點或跌０﹒３７％。
　　Ａ股兩市亦偏軟。上證綜合指數報２７６３點，跌１６點或跌０﹒６０％。深證成分指數報
１０１１０點，跌６９點或跌０﹒６８％。兩市合計成交５７２３﹒３９億元人民幣減少
４﹒２％。

＊據報ＯＰＥＣ＋下周一召開視像會議＊

　　國際油價在周四暴漲後，今日在亞洲時段回吐，市場似對於特朗普稱沙特及俄羅斯將達成減
產協議存疑。此前，特朗普表示，他與沙特王儲穆罕默德及俄羅斯總統普京進行了交談，他預計
沙特和俄羅斯兩國將每日減產相當於全球供應量的１０％至１５％，約１０００萬桶至１５００
萬桶。但特朗普並沒有具體說明，有分析指這是故意洩漏消息。三菱日聯摩根士丹利證券認為，
如此大幅度的減產協議難以達成，皆因一個月前俄羅斯還因減產１５０萬桶而爭論不休。另外，
還有分析師指出，美國生產商還沒有加入減產行列，這或是沙特與俄羅斯達成協議的最大障礙。
　　儘管特朗普如此說，據白宮官員表示，美國尚不清楚沙特和俄羅斯之間減產計劃的正式細節
。特朗普強調的是美國能源獨立、批准管道建設、放鬆管制和不那麼嚴格的環境標準，雖其將會
晤美國石油公司高管，討論國內減產問題，但不會要求高管們同意協同減產。
　　另外，俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）最新引述阿塞拜疆政府消息指，石油輸出國組織
（ＯＰＥＣ）及其盟友（ＯＰＥＣ＋）將於下周一（６日）召開視像會議，將討論減產事宜，減
產規模可能達每日１０００萬桶。投資者且看會否成事。

＊港股走勢開始喘穩，料十天線有支持＊

　　近日港股補回此前的上升裂口，並重上十天線，料現階段走勢開始喘穩。美國今晚將會公布
上月失業率，從近兩周首次申領失業救濟金人數接連破頂，相信本次失業率也會大增，市場預計
飆至１０％。不過，市場對此也有心理準備，料股市走勢不會像上月般大插水，但也會產生一定
沽壓。港股走勢方面，沒有新消息，港股將繼續於十天線附近（約２３０９９點）爭持，反之，
若石油減產有望，則有機會上破廿天線（約２３４０９點）。（ｆｚ）

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