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03/04/2020 09:10

【全球放水】佩洛西擬設跨黨委員會，監督兩萬億經濟刺激計劃落實

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周四（２日）表示，計劃成立由共和
民主兩黨眾議員組成的委員會，監督早前通過的兩萬億美元的刺激經濟計劃落實。她強調設立跨
黨委員會有助防止舞弊、浪費與欺詐行為，相信共和黨會支持。
　　至於第四輪刺激經濟計劃，她預計總統特朗普將支持推動基建開支計劃，財長努欽亦已表明
希望優先推動該計劃，而不是減稅計劃。（ａｌ）

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