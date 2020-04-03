【全球放水】佩洛西擬設跨黨委員會，監督兩萬億經濟刺激計劃落實

《經濟通通訊社３日專訊》美國國會眾議院議長佩洛西周四（２日）表示，計劃成立由共和

民主兩黨眾議員組成的委員會，監督早前通過的兩萬億美元的刺激經濟計劃落實。她強調設立跨

黨委員會有助防止舞弊、浪費與欺詐行為，相信共和黨會支持。

至於第四輪刺激經濟計劃，她預計總統特朗普將支持推動基建開支計劃，財長努欽亦已表明

希望優先推動該計劃，而不是減稅計劃。（ａｌ）

