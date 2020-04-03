【全球放水】聯儲局資產負債規模增至近６萬億美元，再創歷史新高

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局周四（２日）公布，截至上日資產負債表規模已按周增加

５５７０億元（美元．下同）至５﹒８１萬億元，再創歷史新高。

據具體數據，銀行向儲局貼現窗借款金額減少，並由上周５０８億元降至４３７億元。回購

協議下的交易金額降至２６３１億元。

另外向其他央行據掉期協議借貸的金額由上周２０６０億元升至３４８５億元。所持國庫債

券金額由２﹒９８萬億元增至３﹒３４萬億元。（ａｌ）

