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03/04/2020 10:25

【全球放水】英國央行新量化寬鬆計劃，將納入１２０億美元企業債

　　《經濟通通訊社３日專訊》英國央行周四（２日）發布聲明，計劃將企業債券的持有量增加
至少一倍，作為２０００億英鎊量化寬鬆計劃的一部分，應對疫情的經濟影響。
　　聲明指，由下周二（７日）開始將購買至少１００億英鎊的企業債，並與２０１６年時
相同，但將以明顯更快的速度進行。
　　自量化寬鬆計劃啟動以來，央行兩周內已經買入超過２００億英鎊的英國國債，而有資格參
加計劃的企業必須要為英國經濟活動作出重大貢獻，如蘋果、劍橋大學、通用電氣、沃爾瑪。（
ａｌ）

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