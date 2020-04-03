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03/04/2020 13:09

【全球放水】日本考慮發行赤字公債，下周初確定經濟刺激措施

　　《經濟通通訊社３日專訊》日本財務大臣麻生太郎今日表示，日府將考慮發行赤字公債，為
將於下周決定的大規模經濟刺激方案提供資金，應對新冠疫情的經濟影響。日府亦將利用危機信
用額度，支持受疫情重擊的航空公司。
　　日本經濟再生大臣西村康稔補充，日府準備在下周初決定一攬子抗疫經濟刺激措施，相關工
作正在進展中。（ａｌ）

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