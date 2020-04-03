【油市博奕】俄新社：油組周一召開視像會議，減產規模每日千萬桶

《經濟通通訊社３日專訊》據俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）引述阿塞拜疆政府消息指，石油輸出
國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友（ＯＰＥＣ＋）將於周一（６日）召開視像會議，將討論減產事宜
，減產規模可能達每日１０００萬桶，另外一些國家希望加入ＯＰＥＣ＋。
彭博社亦引述兩名油組代表證實，油組周一將舉行視像會議，會議或不僅油組及其盟友參加
，但尚未知哪些國家將會參加，美國方面亦未見表態。（ａｌ）
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