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03/04/2020 16:31

【大熊來了】料油組下周召開減產會議，美期亞洲收市時段僅跌１％

　　《經濟通通訊社３日專訊》據俄羅斯塔斯社、俄羅斯新聞社、彭博社引述消息指，石油輸出
國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友（ＯＰＥＣ＋）將於周一（６日）召開視像會議討論減產事宜，市
場憧憬將帶來利好消息，美股期貨於亞洲收市時段僅跌１％。
　　道指６月期貨現跌１﹒０５％或２２３點，報２１０４９點。標指６月期貨現軟１％或２５
點，報２４９１點。納指６月期貨現跌１﹒０３％或７８點，報７５４９點。
　　歐洲股市開市初段微跌，德國ＤＡＸ指數跌０﹒２５％或２４點，報９５４６點。法國
ＣＡＣ　４０指數挫０﹒７６％或３２點，報４１８８點。倫敦富時１００指數軟０﹒８９％或
４９點，報５４３１點。
　　亞洲股市今日平穩，韓國綜合股指收升０﹒０３％或不足１點，報１７２５點。日經平均指
數收升０﹒０１％或１點，報１７８２０點。不過澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ　２００指數收跌
１﹒６８％或８６點，報５０６７點。
　　市場原本質疑沙特和俄羅斯重返談判桌的可能性，但隨著更多消息證實油組下周召開會議，
油價亞洲中午時段續升，布倫特原油期貨升３﹒４７％或１﹒０４美元，報３０﹒９８美元。紐
約原油期貨升０﹒２％或０﹒０５美元，報２５﹒３７美元。（ａｌ）

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