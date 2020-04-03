【大熊來了】料油組下周召開減產會議，美期亞洲收市時段僅跌１％

《經濟通通訊社３日專訊》據俄羅斯塔斯社、俄羅斯新聞社、彭博社引述消息指，石油輸出

國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友（ＯＰＥＣ＋）將於周一（６日）召開視像會議討論減產事宜，市

場憧憬將帶來利好消息，美股期貨於亞洲收市時段僅跌１％。

道指６月期貨現跌１﹒０５％或２２３點，報２１０４９點。標指６月期貨現軟１％或２５

點，報２４９１點。納指６月期貨現跌１﹒０３％或７８點，報７５４９點。

歐洲股市開市初段微跌，德國ＤＡＸ指數跌０﹒２５％或２４點，報９５４６點。法國

ＣＡＣ ４０指數挫０﹒７６％或３２點，報４１８８點。倫敦富時１００指數軟０﹒８９％或

４９點，報５４３１點。

亞洲股市今日平穩，韓國綜合股指收升０﹒０３％或不足１點，報１７２５點。日經平均指

數收升０﹒０１％或１點，報１７８２０點。不過澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數收跌

１﹒６８％或８６點，報５０６７點。

市場原本質疑沙特和俄羅斯重返談判桌的可能性，但隨著更多消息證實油組下周召開會議，

油價亞洲中午時段續升，布倫特原油期貨升３﹒４７％或１﹒０４美元，報３０﹒９８美元。紐

約原油期貨升０﹒２％或０﹒０５美元，報２５﹒３７美元。（ａｌ）

