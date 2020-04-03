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即市新聞

03/04/2020 09:28

《異動股》匯控跌勢未止低開逾２％報３８元，中銀香港高開２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》匯豐控股（００００５）停派息股價連日跌，今日跌勢未止，開
報３８元跌２﹒３１％，成交達２１０萬股，涉資７９８９萬元。渣打集團（０２８８８）報
３８﹒８５元，跌２﹒６３％，成交達４萬股，涉資１７１萬元。
　　資金追該本地銀行股，匯控旗下恆生（０００１１）開報１３１﹒３元，升０﹒２２９％，
成交達５萬股，涉資６４５萬元。中銀香港（０２３８８）報２２﹒６５元，升２﹒０２７％，
成交達２２萬股，涉資４８７萬元。
　　另外，匯控主要股東之一的中國平安（０２３１８）報７４﹒５元，跌１﹒２６％，成交６
４萬股，涉資４７３８萬元。
　　現時，恆生指數報２３０７２，跌２０７點或跌０﹒８９％，主板成交１９﹒３９億元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３８﹒０００元　　　跌２﹒３１４％
　　恆生銀行（０００１１）　　１３１﹒３００元　　　升０﹒２２９％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１５﹒９４０元　　　無升跌
　　大眾金融（００６２６）　　　　２﹒１４０元　　　無升跌
　　創興銀行（０１１１１）　　　１０﹒４００元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　　６﹒７８０元　　　升１﹒１９４％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒６５０元　　　升２﹒０２７％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒８５０元　　　跌２﹒６３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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