《異動股》匯控跌勢未止低開逾２％報３８元，中銀香港高開２％

《經濟通通訊社３日專訊》匯豐控股（００００５）停派息股價連日跌，今日跌勢未止，開

報３８元跌２﹒３１％，成交達２１０萬股，涉資７９８９萬元。渣打集團（０２８８８）報

３８﹒８５元，跌２﹒６３％，成交達４萬股，涉資１７１萬元。

資金追該本地銀行股，匯控旗下恆生（０００１１）開報１３１﹒３元，升０﹒２２９％，

成交達５萬股，涉資６４５萬元。中銀香港（０２３８８）報２２﹒６５元，升２﹒０２７％，

成交達２２萬股，涉資４８７萬元。

另外，匯控主要股東之一的中國平安（０２３１８）報７４﹒５元，跌１﹒２６％，成交６

４萬股，涉資４７３８萬元。

現時，恆生指數報２３０７２，跌２０７點或跌０﹒８９％，主板成交１９﹒３９億元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３８﹒０００元 跌２﹒３１４％

恆生銀行（０００１１） １３１﹒３００元 升０﹒２２９％

東亞銀行（０００２３） １５﹒９４０元 無升跌

大眾金融（００６２６） ２﹒１４０元 無升跌

創興銀行（０１１１１） １０﹒４００元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒７８０元 升１﹒１９４％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒６５０元 升２﹒０２７％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒８５０元 跌２﹒６３２％

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（ｅｃ）

