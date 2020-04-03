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03/04/2020 11:50

【抗疫維穩】商務部：外企９９％大項目復工，長期投資信心不變

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》商務部外資司司長宗長青表示，外資企業復
工復產進程加快，外商在華投資預期趨穩，投資信心正在加快恢復。宗長青強調，中國經濟長期
向好的基本發展趨勢沒有變，中國超大市場規模的強大磁吸力沒有變，在產業配套、人力資源、
基礎設施等方面的綜合競爭優勢沒有變，外商長期在華投資經營的信心沒有變。
　　商務部表示，據監測，２４１個在建外資大項目中，２３８個（佔比９８﹒８％）已復工，
正在加快建設。各地也建立相應工作機制，積極推動外資大項目建設和落地。下一步，商務部將
會同相關部門和地方重點做好１億美元以上外資項目服務保障工作，建立健全相應工作機制，穩
存量、促增量，持續加大工作力度，積極吸引外商投資和再投資，抓好重大外資項目建設和落地

　　商務部副司長朱冰表示，將繼續做好服務外資企業工作。一是支持幫助外資企業復工復產，
協調推動上下游企業同步復工。二是加快外商投資服務體系建設，健全外商投資公共服務平台，
為外國投資者和外資企業提供更大便利。三是加強外商投資權益保護，加大政策宣傳和落實力度
，確保近期各方面出台的助企紓困政策做到內外資企業同等享受。

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