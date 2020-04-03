《午市前瞻》港股現處初期反彈階段，十天線有較強支持

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股受惠資源股反彈，惟國際油價、美股期貨在亞洲時段回

吐，加上臨近周末又缺乏北水支持，港股繼續表現牛皮，半日低收逾１００點，１０天線失而復

得。

恆指低開２０７點報２３０７２點，其後跌幅一度擴大至２５０點至２３０３０，失守１０

天線（約２３０６７），隨著中移動（００９４１）擴大升幅，恆指跌幅曾經收窄至６３點，高

見２３２１７，半日最終收報２３１４１，跌１３８點或跌０﹒６０％，主板成交繼續減少，半

日僅４２８﹒９４億元，比上日同時段縮逾１１％。

Ａ股同樣偏軟，滬綜指半日微跌０﹒３３％，報２７７１﹒３４點，深成指跌０﹒４％，創

業板指軟０﹒３％；兩市成交３５７６億元，較上日（２日）同時段成交增加１４﹒８％。



＊三桶油急跌，收租股弱勢＊



隔晚國際油價勁飆逾兩成收市，惟在亞洲時段回吐，油股受壓。中石油（００８５７）急跌

４﹒５８％，報２﹒９２元，為表現最差藍籌；中石化（００３８６）跟跌２﹒９６％，報３﹒

９４元；中海油（００８８３）微跌１﹒３９％，報８﹒５１元。

收租股受壓，九龍倉置業（０１９９７）今日除淨，低收４﹒４６％，報２８﹒２５元；

領展（００８２３）向下１﹒５５％，報６３﹒５元；太古Ａ（０００１９）微跌０﹒８３％，

報４７﹒９５元。



＊金融股受壓，瑞幸拖累神州租車急瀉後中途停牌＊



部分重磅股亦帶領大市向下，匯控（００００５）撤回派息後仍未止跌，今日低見３７﹒８

５元，險守上日低位３７﹒８元，半日則收報３７﹒９％，向下跌幅２﹒５７％。人民銀行稱減

息需充分評估，市場對減息預期降溫，建行（００９３９）滑１﹒１３％，報６﹒１５元；工行

（０１３９８）跟跌０﹒７７％，報５﹒１５元。 平保（０２３１８）軟０﹒９３％，報７４

﹒７５元；友邦保險（０１２９９）低收０﹒７２％，報６９﹒３元。

美國納斯達克指數成分股的瑞幸咖啡自爆財務造假，本港科網巨企亦受壓。騰訊（００７０

０）跌１﹒４２％，報３７４﹒４元。阿里巴巴（０９９８８）走低１﹒２９％，報１８３﹒６

元；美團點評（０３６９０）回吐１﹒０６％，報９２﹒９５元。至於神州租車（００６９９）

主席陸正耀，持有瑞幸咖啡逾三成股權屬大股東兼董事長，股價一度急瀉７２％，低見１﹒２元

，隨後中途停牌，停牌前報１﹒９６元，滑５４﹒４２％。



＊中資電訊股領漲，高息股繼續受捧＊



上海支持布局５Ｇ建返，中資電訊股受捧。中聯通（００７６２）升６﹒１３％，報４﹒８

５元，為升幅最大恆指成分股；中移動漲２﹒２％，報６０﹒４元；中電信（００７２８）跟升

４﹒６％，報２﹒５元。

資金繼續追入高息股，中銀香港（０２３８８）漲３﹒８３％，報２３﹒０５元；長江基建

（０１０３８）高收３﹒５８％，報４１﹒９元；港鐵（０００６６）揚２﹒２５％，報４０﹒

８５元；恆生銀行（０００１１）再彈２﹒２１％，報１３３﹒９元。

金價重上１６００美元關口，相關股份獲吸納。恆興黃金（０２３０３）飆１１﹒４９％，

報２﹒９１元；山東黃金（０１７８７）漲１﹒９７％，報１８﹒６４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（

０２８４０）跟升１﹒１２％，報１１７６元。

其他焦點股方面，奧園健康（０３６６２）今早有大手上皮，開市早段一度飆升近１０％，

高見６﹒８元，中午收報６﹒５２元，升幅５﹒１６％。李寧（０２３３１）同樣早上有大手上

板，半日挫４﹒６１％，至２０﹒６５元。



＊黃志陽：相信油股已經見底，十天線附近可部署＊



美國總統特朗普表示，料沙特和俄羅斯將達成減產協議，隔晚油價暴漲逾兩成，歐美股市亦

反彈，惟港股本日回軟。安山資本資產管理部董事對《經濟通通訊社》表示，港股走低是由於上

日已過多地反應消息，現在市場仍在等待沙特和俄羅斯的油價戰，認為油價能企穩目前的位置，

但要留意原油需求仍受制於疫情發展。料港股正處於初期反彈階段，在十天線附近有較強的支持

，若減產協議落實以及歐美疫情有所緩和，港股可上望２４０００點，不過短期在廿天線見阻力

。

「三桶油」急彈後本日見回吐。黃志陽相信石油股已見底，但因上日反彈過大，不宜現價部

署。他認為國際油價方面，若沙特、俄羅斯能落實好減產協議，油價有機會重上３０美元；此外

，內地疫情慢慢受控，且中央在日前亦要求增加石油儲備，料會進一步利好油股。建議待股價回

調到十天線附近即可吸納。（ｆｚ、ｋｌ）

