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03/04/2020 08:59

【新冠肺炎】理大３萬個防護面罩，料３周後面世

　　疫情肆虐，理大宣布研發出３款新防護面罩，可全面遮蓋使用者面部，有助防疫。
　　面罩採用透明膠樽的ＰＥＴ物料製造，可清洗重用至少５０次，每個零售價約４０至５０元
。首批３萬個面罩已於深圳廠房投產，料３個星期後面世。
　　面罩由理大工程學院院長兼三維打印技術中心實驗室總監文効忠與團隊設計，首批面罩料先
供理大教職員及學生，現正物色本地零售點協助推售。文効忠稱，對學童而言，他們易不自主地
用手捽眼，防護面罩有效阻他們捽擦五官。《香港經濟日報》

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