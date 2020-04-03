【新冠肺炎】袁國勇：意大利情況有機在港出現，戴口罩減傳播風險

新冠肺炎疫情由去年１２月於內地爆發至今，已演變成全球大流行，全球近１００萬人確診
感染。香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受訪問時表示，相較最嚴重的地區如意大利，本港
確診數字仍然算低，還能應付，但目前本港有不少無病徵的隱形患者，若情況惡化，意大利的情
況有機會在本港出現。
他強調即使市民看來健康，隱形患者或無意中咳嗽、呼出病毒，故戴口罩可減傳播風險。《
香港經濟日報》
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