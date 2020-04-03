【新冠肺炎】消息指ＤＳＥ研後備方案，包括再押後或取消

政府上月底因應新冠肺炎疫情，宣布中學文憑試（ＤＳＥ）筆試押後至本月２４日開考，消

息指當局正按疫情發展評估文憑試安排的後備方案，包括取消，但目前未有定案。

中學校長會主席鄧振強表示，早於政府上月底宣布延期開考後，該會已要求教育局研究後備

方案，包括延期或取消考試，並促請當局盡快公布。《香港經濟日報》

