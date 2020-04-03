【新冠肺炎】創興銀行下周一起暫停三間分行服務

《經濟通通訊社３日專訊》創興銀行（０１１１１）宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，除

早前宣布暫停服務的四間分行外，由下周一（６日）起，將進一步暫停三間分行的服務，即合共

７間分行暫停服務，直至另行通知。

下周一暫停服務的分行包括西營盤、深水埗及巧明街分行。

該行全線香港分行的營業時間暫時已更改為星期一至五上午９時半至下午３時半，星期六為

上午９時半至中午１２時。九龍灣分行於星期六休息。（ｂｉ）

