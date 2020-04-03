【新冠肺炎】ＰｒｉｍｅＨＫ下周一預售港產口罩，每盒售１２５元

《經濟通通訊社３日專訊》香港本地口罩生產商ＰｒｉｍｅＨＫ宣布，在香港葵涌區設廠生

產口罩。生產工廠能容納５條生產線，每條生產線每日產能可達１２萬個，並將於下周一（６日

）下午２時進行網上預售。

當中５０片裝成人外科口罩每盒售價為１２５元，每人限購２盒，預期首輪將推出８萬盒預

售，售完即止，並預計在５月上旬交付予消費者。

ＰｒｉｍｅＨＫ正在申請香港品質保證局（ＨＫＱＡＡ）「醫用防護口罩產品認證計劃」。

（ｂｉ）

