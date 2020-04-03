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03/04/2020 13:22

《新股上市》德勤：本港首季新股融資額跌３１％，全球排第五

　　《經濟通通訊社３日專訊》德勤中國發表內地及香港ＩＰＯ市場今年首季回顧及前景展望。
德勤指出，今年首季，上海證券交易所錄得３４隻新股上市，融資約７６５億元；其次納斯達克
錄得２１隻新股上市，融資約４２４億元；而香港則排名第五，有３７隻新股上市，與去年持平
，融資只有約１４１億元，按年跌３１％。

＊全年Ａ股市場新股融資額料１８００－２２００億人幣＊

　　Ａ股市場方面，德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人紀文和表示，《證券法》推出及創
業板註冊制改革有利Ａ股市場，首季新股數量按年大升６５％至３１隻，融資額大升２﹒０５倍
至２５６億人民幣，主要受惠於京滬高鐵（滬：６０１８１６）的上市。
　　Ａ股市場展望方面，紀文和認為，今年科創板或有１２０－１５０家企業上市，融資額或達
１３００－１６００億元人民幣；主板、中小板及創業板估計有約１４０－１７０隻新股，按年
升７－３０％，融資額或達１８００－２２００億元人民幣，按年升８－３２％。

＊本港今年新股融資額下調至１６００－２２００億＊

　　德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興預計，今年全年本港新股市場將有約１６０
隻新股上市，融資金額下調至約１６００－２２００億元，較早前預測為２２００－２５００億
元。他指出，雖然疫情現時仍存不確定性，但Ｈ股全流通改革等新措施，都有利持續吸引內地與
海外公司於香港上市。
　　他又指，預計仍有３－４隻融資約７８億元的大型新股來港上市，而醫療與生物科技及
ＴＭＴ新股將繼續為市場亮點。至於中概股方面，他指出，中概股來港第二上市有待美國股市市
況穩定後才會啟動。（ｃｗ）

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