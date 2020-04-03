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即市新聞

03/04/2020 10:38

【新冠肺炎】澳門３月博彩收入跌近八成，官員指調整屬預期之內

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳門經濟財政司司長李偉農昨天（２日）表示，疫情的出現令博
彩收入有所調整，３月份５２億多澳門元的博彩毛收入是預料範圍之內，只要配合區域間的防疫
措施，做好聯防聯動方面的工作，相信在疫情進一步穩定時本澳有條件主動向國家申請恢復自由
行，使服務出口回復正常，從而提振經濟。
　　澳門博彩監察協調局前日宣布，３月份澳門博彩收入５２﹒５７億澳門元，按年下跌
７９﹒７％。今年首三個月，澳門博彩收入合計３０４﹒８６億澳門元，同比下降６０％。
　　李偉農認為，目前澳門防控疫情相當有效，下一階段將可陸續開展引客和提振經濟的工作部
署。

＊博企兌現承諾，無因疫情裁員＊

　　被問及有否博彩業僱員被辭退的情況，李偉農表示，政府要求博企在困難環境下都要保障員
工的就業，到目前為止，６間博企有兌現對政府的承諾，個別的解僱個案是基於相關員工有違規
情況，他再次呼籲大家應共渡時艱。此外，他稱根據法律規定，娛樂場需要全天候開放，政府暫
未有娛樂場暫時停業的調整安排。
　　他又指出，現時約有１１００宗向勞工事務局申請失業證明書的個案，較之前增多，但目前
解僱潮並不明顯，政府會持續密切關注相關情況。（ｃｌ）

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