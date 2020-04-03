《小傳日記》大象七連跌，拋貨好熱烈；Ｕ盤又嘜高，公用領風騷

《小傳日記》全球肺炎確診個案已經突破１００萬大關，不過對花旗國好似無乜影響，隔晚

美股都係反覆造好，缸友們仲觀望緊新增非農職位數據，美股道指期貨跟隨國際油價回落，香江

魚缸今早低開２０７點後，曾跌２４９點見２３０３０點，已經係全日最低。午後魚缸一度再挫

兩百點，雖然特地同俄羅斯仲未傾掂數，不過據報ＯＰＥＣ＋下周一（６日）視像會議談減減，

布油已經轉升，紐油跌幅都收窄，孖屐跌幅亦都收窄，到咗「Ｕ盤」時段又突然嘜高幾十點，最

終埋單收報２３２３６點為全日最高位，收跌４３點或不足半巴仙，主板成交再縮水一成有多，

報７９９﹒７３億銀。國企指數報９４９１，下跌３５點或跌不足半巴仙。

神州Ａ場清明假期前都腳軟，上證綜指報２７６３，下跌１６﹒點或跌近１巴仙；深證成指

報１０１１０，下跌６９點或跌近１巴仙，兩市成交５７２４億人仔，按日減少逾４巴仙。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）升近１巴仙，報２３６﹒４銀；ＱＱ（００７００

）軟腳近１巴仙，報３７６﹒４銀；建行（００９３９）跌逾１巴仙，報６﹒１３銀；中移動（

００９４１）飆近３巴仙，報６０﹒６５銀；ＡＩＡ（０１２９９）彈逾半巴仙，報７０﹒２銀

。



＊象民未息怒小象不同路，收息搵長建領展卻抖顫



本地錢莊繼續兩極走，日前叫停派息嘅大象（００００５）過去兩日已經蒸發左超過一年派

息，象民怒氣似乎未完全消除，今日繼續擲貨，拖累大象今日再試逾三年低位，挫近３巴仙，報

３７﹒９銀；同樣停息嘅渣打（０２８８８）亦走低近４巴仙，報３８﹒３５銀；而其他本地錢

莊由於唔受政策影響，今日齊齊走高，中銀香江（０２３８８）連升四日，今日揚逾３巴仙，報

２２﹒９銀；小象（０００１１）飛起大象，漲逾２巴仙，報１３４﹒２銀；東亞（０００２３

）微升近半巴仙，報１６銀。

大象停派息，資金轉投其他現金流較高同派息穩定嘅公用佬，長江基建（０１０３８）踢高

逾４巴仙，報４２﹒２５銀；中電（００００２）漲逾４巴仙，報７５銀；電能實業（００００

６）起哄近３巴仙，報４７﹒２５銀；港鐵（０００６６）升逾３巴仙，報４１﹒３銀；領展（

００８２３）發行５年期６﹒１億銀中期票據吸水，令孖屐擔心其現金流狀況，急瀉近２巴仙，

報６３﹒４５銀，創近兩年低；置富信託（００７７８）亦被連累，滑逾２巴仙，報

６﹒７５銀。



＊瑞信送祝福電訊向上谷，瑞幸竟自招租車慘蕭條＊



孖屐追捧公用股，中資電訊股造好，神州移動（００９４１）飆近３巴仙，報６０﹒６５銀

；聯通（００７６２）今日係最叻仔藍戰士，飛起近６巴仙，報４﹒８４銀；中電信（００７２

８）都彈半成，報２﹒５１銀。本地薑方面，瑞信就話仍睇好本地電訊股可「跑贏大市」，數碼

通（００３１５）漲近半成，報４﹒８７銀；中信國際電訊（０１８８３）起飛逾５巴仙，報２

﹒７１銀；香江寬頻（０１３１０）升近３巴仙，報１２﹒６２銀；香港電訊（０６８２３）四

連升，今朝見三周高位，收升逾１巴仙，報１１﹒５４銀；

科網股今日表現都麻麻，阿里巴巴（０９９８８）插低逾１巴仙，報１８３﹒７銀；美團點

評（０３６９０）同小米（０１８１０）雙雙跪低逾１巴仙，分別報９２﹒８５銀同１０﹒２６

銀；平安好醫生（０１８３３）彈高近３巴仙，報８１﹒３５銀。

瑞幸事件震驚中外，神州租車（００６９９）就慘豬囉！今朝一度急跌七成低見１﹒２銀，

十點幾仲宣布停牌，停牌前繼續潛水近五成半，報１﹒９６銀。點解跌得咁慘？原來喺美國上市

嘅瑞幸咖啡，竟然不打自招承認做假數，股價喺美股高台跳水，跌逾八成。作為瑞幸咖啡大股東

嘅陸正耀家族，亦同時為神州租車主要股東之一，另外瑞幸咖啡創辦人錢治亞，都曾經係神州租

車執行副總裁，呢鋪真係可能一鋪清袋。



＊減產要觀望三桶油徬徨，天然氣價高燃氣佬風騷＊



雖然侵侵不斷放風話沙特同俄羅斯會有減產協議出台，但有報道指，油組連會都未開，普京

亦都無打算同沙特王儲直接對話，孖屐對侵侵言論有所保留。油價隔晚急飆逾兩成後，今朝已經

顯著回落，拖累三桶油走勢。中石油（００８５７）急瀉近６巴仙，報２﹒８９銀，仲係最差表

現藍戰士；中海油（００８８３）走低近１巴仙，報８﹒５６銀；中石化（００３８６）亦撻低

逾３巴仙，報３﹒９３銀。中海油服（０２８８３）挫近６巴仙，報６﹒１９銀。

神州數據顯示，上月液化天然氣價格上揚逾７巴仙，帶動燃氣佬跳高。其中，華潤燃氣（０

１１９３）獲中金維持跑贏孖屐評級，急漲逾８巴仙，報４１﹒０５銀；新奧能源（０２６８８

）亦起哄逾６巴仙，報７８﹒２５銀；神州油氣（００７０２）更飆三成，報０﹒０９１銀；天

倫燃氣（０１６００）升近１巴仙，報５﹒２３銀；昆侖能源（００１３５）跌近半巴仙，報４

﹒５７銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

