【新冠肺炎】恒生資管：港股市帳率近一倍，可入市看長線

新冠肺炎繼續籠罩環球市場，即使各國央行放水量寬亦未見效。恆生投資管理董事兼投資總

監薛永輝指，港股過去四次大跌市，均在市帳率（ＰＢ）１倍水平見底，形容現時可入市作長線

部署，唯獨今次跌市由疫情觸發，因難以預測其發展，提醒「不代表個市不會再試底」。

薛永輝以「完美風暴」形容今次跌市，分別受新型肺炎疫情、環球經濟衰退風險升溫、油價

下跌以及資產泡沫風險增加的打擊，不論股市或債市均出現大幅波動。

以港股為例，薛永輝總結１９９８年金融風暴、２００８年金融海嘯、２０１６年Ａ股熔斷

，港股平均在１倍市帳率水平見底，而今次疫情下港股更跌穿１倍水平。他解釋，疫情發展難預

測亦未能量化，加深市場憂慮及調整。

對於疫情受控後港股會否快速反彈，他認為重點在於疫情發展、市場是否已充分反映疫情，

但補充若疫情受控，在環球量寬帶動經濟復甦下，股市亦理應會有反彈。



＊環球放水，疫情倘受控股市料彈＊



恆生資管對中國股票長期展望謹慎樂觀，對港股看法則為中性。由於中國疫情較歐美提前受

控，而且估值吸引，估計是最先從疫情中復甦的國家。板塊方面，看好消費、醫療、物管及黃金

相關。

波動市下除避險資產黃金受追捧，他亦留意到不少投資者轉持現金、美元以及有資金流入投

資評級債券。根據該行統計，單計３月份環球股、債就分別錄得７４８億美元及２５６５億美元

淨流出，將今年１、２月累積的淨流入完全抵銷，而商品市場及貨幣市場則分別錄得７５億美元

及５２８５億美元大額淨流入，反映投資者面對環球不確定性加劇，避險情緒升溫。

疫市帶動網上交易，恆生投資管理董事兼行政總裁李佩珊透露，客戶以數碼渠道認購基金的

佔比大幅增加，由過往平均約４５％，急增至今年以來的７０％；單月透過數碼交易渠道認購的

交易宗數，更佔整體交易宗數逾８５％。《香港經濟日報》

