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03/04/2020 10:58

【新冠肺炎】立橋人壽免費新型冠狀病毒額外保障，伸延至所有客戶

　　《環富通基金頻道３日專訊》近日新冠狀病毒肺炎疫情於世界各地愈益嚴峻，立橋人壽保險
今天宣布，由即日起至６月３０日所有立橋人壽保單持有人，均可享有免費額外「新型冠狀病毒
」保障，加強客戶健康防衛。
　　立橋人壽行政總裁李滿能表示，立橋人壽根植香港，與港人同呼同吸，有見近期疫情加劇，
我們亦靈活變通，決定擴大新型冠狀病毒額外免費保障，所有現有及新客戶均可免費享有此保障
，而保障期亦延長至２０２０年６月３０日，冀社會各界繼續同心抗疫，與香港一起跨越難關。
　　若受保人不幸染上「新型冠狀病毒」而需住院，於住院期間立橋人壽將提供每日８００港元
的額外住院現金保障，長達４５日。
　　若受保人因「新型冠狀病毒」而需於香港的醫院或隔離營進行隔離，立橋人壽將支付一筆過
４０００港元之賠償。
　　若受保人因任何呼吸系統問題懷疑染上「新型冠狀病毒」而獲註冊醫生轉介的肺部Ｘ扒訬測
，或肺╱胸腔電腦掃描（ＣＴ），立橋人壽將一次性全數賠償該費用。
　　配合保監局推出第二階段臨時便利措施，立橋人壽「扣稅孖保」的遙距投保方案亦延長至本
年６月３０日，客戶可通過電話及電郵等方式投保合資格延期年金及自願醫保保險計劃。
（ｈｏ）

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