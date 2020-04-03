【新冠肺炎】施羅德：降派息對企業潛在價值影響微，無礙長線投資

《環富通基金頻道３日專訊》施羅德股票投資主管Ｒｏｒｙ Ｂａｔｅｍａｎ發表道，新型

冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情和油價波動為經濟增長和企業的現金部署帶來嚴重的影響。

在受影響最深的行業中，企業有可能需要減少或在一段時間內完全擱置派息，以保留資金儲

備和讓企業得以繼續經營下去，當中包括旅遊業、酒店業、航空業和零售業等的企業。

對於任何接受過政府援助的企業而言，要維持股東派息在原有水平都將是較難讓人信服的。

在市場充斥著不明朗因素的情況下，即使是財政充裕及在盈利暫時下滑時仍能夠維持同樣派

息水平的企業亦可能會採取謹慎的取態。



＊股息出現取消或延遲派發的情況＊



以英國為例，當地包括巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、匯豐銀行、萊斯銀行、桑坦德銀行和

渣打銀行在內的最大型銀行均宣布擱置２０１９年及２０２０年內的派息和股本回購計劃。上述

銀行均受到英國審慎監管局（ＰＲＡ）所施加的壓力。

及至全球的層面，不少企業因為當局實施的封鎖措施而需要將年度股東大會和企業報告延期

。這意味著一般需要經過股東投票通過的股息將會延遲派發，而大部分除淨日亦推遲至未來三個

月以外。



＊今後將何去何從＊



由於現時的收益無法反映企業將會派發的股息是多少，未來數月的收益很可能會開始下跌，

問題是下跌多少？

在眾多不明朗因素的籠罩下，今後將發生的事將難以預料。視乎疫情的去向，我們有可能會

經歷「Ｖ」形復甦，亦有可能遭遇全球衰退。２００８至２００９年期間的全球金融危機或者可

以為我們帶來一些啟示。

在２００９年和２０１０年，以美元計價的全球股息收入下跌了１８％，而英國方面亦下跌

了１５％。目前，在英國市場中來自股息的收益在６％以上，即使出現２５％的跌幅後，英國股

票還可以提供４﹒５％的收益，比起不少其他資產類別仍具有相當的吸引力。



＊危機過後有可能出現的較長遠影響＊



世界各地的企業均在推行不同的政策，希望在維持企業運作和發展以外仍能為股東帶來現金

回報。

在亞洲，股票派息一般不是太高。企業多數傾向持有較多的現金，反映它們對亞洲金融海嘯

仍然記憶猶新。此舉亦與家族企業慣性持有較多現金的傳統一致。這應有助區內企業在疫情開始

退卻後的重新部署。

未來，我們將有可能看到越來越多企業跟隨亞洲企業的步伐，在派息方面採取較為保守的策

略。然而，前車可鑑，根據以往危機過後的經驗所得，企業大概會在調整行事方式數年後便回到

原來的做法。



＊以收益為重點的投資組合意味著甚麼？＊



對於以收益為重點的投資組合來說，現時需要將注意力收窄至沒有降低派息的企業，還是接

受投資組合中的收益下降是一個兩難的局面。由於降低派息的企業可能會以維持資金流動性和償

付能力為優先考慮，它們通常會比起為維持派息而苦惱的企業復原得快，因此接受短期內收益下

降的企業似乎比較合理。

儘管諸事多磨，我們認為現在是採取長遠策略的好時機。在極端情況下，與其盲目追求在截

然不同的環境下訂立的派息目標，企業致力維持資產負責表的穩健性將會較為可取。若企業為了

維持派息不變而作出不合乎經濟原則的決定，最終將可能損害股東價值。

一次暫時性的派息下降對於一家企業的潛在價值影響相對有限，而對於長線投資者而言，更

重要的是不要因為短期的市場干擾而迷失方向。（ｈｏ）

