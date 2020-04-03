【大熊來了】百達財富管理：專注於高質素、低槓桿的企業

《經濟通通訊社３日專訊》百達財富管理投資總監Ｃｅｓａｒ Ｐｅｒｅｚ Ｒｕｉｚ發表

最新評道，目前正處於不確定的時期，甚至可能是前所未有的時期。但在市場及投資方面，我們

進行的是馬拉松比賽，而並非短跑。分析事件的發展並評估其後果至關重要。在市場動盪及混亂

時期，保持投資組合多元化對於吸收不斷上升的波動性尤為關鍵。諸如市帳率（ｐｒｉｃｅ－

ｔｏ－ｂｏｏｋ ｒａｔｉｏｓ）等市場估值指標仍遠高於全球金融危機時期的最低水平。雖然

通常很難進行比較，但資產價格仍有進一步下跌的空間。我們維持保守部署，繼續減持股票。固

定收益方面，我們比以往任何時候都更注重質量，相對於現金流支持的證券，我們更看好資產支

持的證券。

在危機中，最薄弱的環節往往會面臨最嚴重的風險及懲罰。國家層面，我們看好具備財政和

立法實力以提供適當財政刺激措施的國家，包括美國、德國及中國。我們也更看好已採取適當措

施遏制冠狀病毒疫情的國家。長期而言，我們將專注於利用此次危機去蕪存菁。我們預期醫療保

健及互聯網等股票領域將表現良好。基礎設施亦可能受惠於政府財政支出增加。隨著盈利能力下

降，我們可預期併購交易將會增加，這可能為擁有充裕現金的私募股權基金提供大展身手的良機

。我們增持私募股權，因為其對目前公開市場上出現緊急拋售亦不太敏感。

目前，我們必須避免回顧過去，而應集中精力展望未來。現在是投資者檢討風險回報狀況的

合適時機，並確保其適合可預期的長期波動加劇。投資者應考慮未來的投資格局將如何變化，以

及其投資是否能承受這段過程和可能影響短期和中期表現的任何其他意外事件。我們須記住，在

２０００年互聯網泡沫破滅之前，當時市場所青睞的商業構思已成為現實，但贏家卻是可以長期

生存的企業。我們專注於高質素、低槓桿的企業，此等公司最有可能在動盪時期自給自足，並掌

控自己的命運。（ｈｏ）

