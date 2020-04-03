【新冠肺炎】普信：股票見底通常在經濟環境「停止轉差」之時出現

《經濟通通訊社３日專訊》普信（Ｔ﹒Ｒｏｗｅ Ｐｒｉｃｅ）環球焦點增長股票策略基金

經理Ｄａｖｉｄ Ｅｉｓｗｅｒｔ發表道，鑑於經濟活動停止對全球經濟產生重大影響，我們預

期未來一至兩個季度，環球經濟或將陷入衰退。但我們認為本次衰退與過往截然不同，因其涉及

長期經濟價值（自由現金流的現值）與短期財政義務（租金、利息和本金支付、工資等）方面的

嚴重影響完全脫節。這不是一場債務危機，亦不是正常的經濟周期。

一般來說，股票見底通常在經濟環境「停止轉差」之時出現，而非經濟或企業盈利數據轉趨

向好時。因此，關注經濟不再轉差的跡象比留意市況轉好前、所有風險消退更為重要。鑑於以下

三個指標能反映經濟狀況將不再轉差，即預示危機見頂，值得投資者關注：



＊大規模且無限量財政及貨幣政策＊



有關情況見諸全球各個市場。各國政府和當局已汲取全球金融危機的教訓。為彌合長期經濟

價值和短期財政義務的關係，推出經濟刺激政策屬必要之舉。全球各國均計劃推出或已公布大規

模的財政或支援措施。危機催生變化，除財政和貨幣支援措施外，亦需要配合低利率，而各國政

府均有此意向及能力作出應變。



＊病毒治療及測試＊



儘管疫苗未能於短期內面世，但未來數月治療效果應有所改進，病毒測試亦有望更為普及。



＊感染率見頂＊



疫情日趨嚴重，尤其是在抗疫工作落後於中國和其他亞洲地區的發達國家。對於個別國家來

說，疫情見頂的日子尚未來臨，意味更多的限制性措施將會被實施。然是，感染率見頂與股價見

底之間應有強大的相關性。隨著加強檢疫隔離限制和減少社交接觸，美國的感染率預計在未來數

月或將見頂。

企業的復原速度不一，部分企業有望在危機消退後迅速恢復正常運作，部分或將需時較長；

投資者應關注能迅速恢復的企業，同時應了解復原需時的公司之真正價值，以適當部署投資。另

外，這場危機或將轉化為持久社會行為變化的實驗，因這次新冠疫情危機而直接令基本面動力加

強的行業亦值得留意，如科技及醫療保健板塊。（ｈｏ）

