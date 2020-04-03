《股市一周》英資銀行停派息增經濟下行憂慮，港股全周跌２４８點

《股市一周》全球肺炎疫情感染人數突破１００萬人，雖然本周中國公布的３月製造業ＰＭ

Ｉ回升至５２遠高於市場預期，但疫情未見受控，加上英倫銀行突然要求英資銀行取消派息，以

及美國上周新申領失業救濟金人數升至６６４﹒８萬人，加劇市場對全球經濟的憂慮，令港本周

繼上周急彈逾６００點後回吐，惟穩守二萬三心理關口及１０天線（約２３１１０點），全周跌

２４８點收報２３２８０點。

周一（３月３０日），美國成為新冠肺炎確診個案最多的國家及英國首相約翰遜確診，拖累

港股４６３點報２３０２０點，加上當日未有好消息沖喜，全日收報２３１７５點，跌３０９點

。

周二（３月３１日），隔晚美股受２﹒２萬億美元大規模刺激計劃沖喜，加上中國３月製造

業ＰＭＩ回升至５２，遠高於市場預期，港股全日反彈４２８點收報２３６０３點。

周三（１日），隔晚美股集體回吐，英倫銀行突然要求英資銀行取消派息，雖然中國上月財

新製造業ＰＭＩ回升至榮枯線上。惟受匯控（００００５）及上月博彩收入大跌近八成的濠賭股

拖累，港股全日收報２３０８５點挫５１７點。

周四（２日），新冠肺炎在美國引起的死亡數字持續上升，加上數據顯示私企職位３年來首

度減少，增添投資者的憂慮，令港股最多曾跌３２９點。及後油價於電子交易時段急彈三桶油齊

造好，刺激港股全日倒升１９４點收報２３２８０點。

周五（３日），雖然隔晚美股受惠資源股反彈，但國際油價、美股期貨在亞洲時段回吐，加

上臨近周末又缺乏北水支持，全日表現牛皮，最終收報２３２３６點，跌４３點。

總結一周，港股在２２７５６至２３６２７之間波動，收報２３２３６，全周走低２４８點

或１﹒０６％。國指全周在９２６６至９６３６上落，收報９４９１，全周跌１３點或０﹒１５

％。日均主板成交１０４４﹒４億元跌２２﹒１％。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）全周跌１﹒５７％，報３７６﹒４元；友邦保險（０

１２９９）升２﹒１１％，報７０﹒２元；香港交易所（００３８８）升０﹒７７％，報２３６

﹒４元；中國移動（００９４１）升７﹒２５％，報６０﹒６５元；中國平安（０２３１８）跌

１﹒１９％，報７５元。



＊匯控停派息，全周挫近一成七創近４年低＊



英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求英資銀行停止派息，令匯控及渣打（０２８

８８）本周分別創近４年及１１年低。匯豐控股跌１６﹒５２％，報３７﹒９元，為本周表現最

差恆指成分股；同系的恆生銀行（０００１１）升０﹒８３％，報１３４﹒２元；渣打集團跌

１３﹒２４％，報３８﹒３５元；中銀香港（０２３８８）受惠上述２行停派息，抽升

５﹒７７％，報２２﹒９元；東亞銀行（０００２３）跌６﹒７６％，報１６元。

美國總統特朗普近日表示，已經與沙特阿拉伯王儲穆罕默德會談，並預計沙特和俄羅斯將宣

布大幅削減原油產量，石油股本周反彈。中海油（００８８３）漲１０﹒１７％，報８﹒５６元

；中石油（００８５７）彈１３﹒３３％，報２﹒８９元，為全周升幅最大恆指成分股；中石化

（００３８６）升７﹒９７％，報３﹒９３元；中海油服（０２８８３）升７﹒４７％，報６﹒

１９元。

物管股本周持續強勢，本周普遍逆市揚且部分再創新高。雅生活服務（０３３１９）升５﹒

８８％，報３７﹒８元，曾破頂高見３８﹒９元；永升生活服務（０１９９５）升８﹒８５％，

報９﹒４７元，曾破頂高見９﹒９４元；中海物業（０２６６９）升７﹒７３％，報７﹒５３元

，曾破頂高見７﹒５９元；碧桂園服務（０６０９８）漲０﹒３３％，報３０﹒３５元；藍光嘉

寶服務（０２６０６）飆２３﹒２％，報４４﹒５元。



＊上海市委書記李強指要更積極布局５Ｇ，中移動周升７％＊



本周上海市委書記李強指要更積極布局５Ｇ、物聯網及新基建，以及武漢市１１個重點交通

樞紐場景實現５Ｇ全覆蓋；北京市通信管理局亦披露，年底將建５Ｇ基站３萬個，５Ｇ建設漸見

進展，５Ｇ概念股走強。中國移動（００９４１）升７﹒２５％，報６０﹒６５元；中國聯通（

００７６２）升１０﹒７６％，報４﹒８４元；中國電信（００７２８）升８﹒１９％，報２﹒

５１元；中國通信服務（００５５２）升３﹒９８％，報５﹒７５元；中興通訊（００７６３）

升０﹒６３％，報２４元。

中國汽車流通協會「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，３月汽車經銷商庫存預警指

數為５９﹒３％，環比下降２７﹒０個百分點， 同比上升７﹒２個百分點。此外，據《彭博》

引述消息指，內地政府正考慮今年內將削減購買電動車一成補貼，同時收緊符合補貼標準的車種

範圍，汽車股本周受壓。吉利汽車（００１７５）跌７﹒４８％，報１０﹒８８元；比亞迪股份

（０１２１１）微升０﹒７８％，報３８﹒７元；長城汽車（０２３３３）走低３﹒２８％，報

４﹒７２元；東風集團股份（００４８９）挫１２﹒１２％，報４﹒５７元；廣汽集團（０２２

３８）跌１８﹒６９％，報６﹒４４元。

歐美肺炎疫情依然嚴峻，拖累出口股本周表現。創科實業（００６６９）軟３﹒３％，報４

８﹒４元；申洲國際（０２３１３）跌５﹒９８％，報７７﹒９元；敏實集團（００４２５）跌

７﹒６３％，報１６﹒４６元；敏華控股（０１９９９）跌１﹒６４％，報４﹒２元；德昌電機

控股（００１７９）升６﹒８６％，報１１﹒６８元。（ｋｓ）

