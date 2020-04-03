《鍾之日記》謊言咖啡，殃及池魚

《鍾之日記》４月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國際油價暴升後今日回吐，反映市場對減產會議未落地的隱憂，香江魚缸低開２０７點後，

跌幅一度擴大至２４９點報２３０３０點，午後雖然電訊及公用股升幅顯著，但三桶油跌幅擴大

、匯控（００００５）繼續表現頹勢，恆指最終收報２３２３６點全日高位，微跌４３點或

０﹒１９％。主板成交７９９﹒７３億元，比上日大削１０﹒９％。

祖國股市今早窄幅跌，午後跌幅稍擴，滬綜指全日收跌０﹒６％，報２７６３﹒９９點，累

計全周微跌０﹒３％。下周一（６日）為內地清明節假期，滬深股市休市，７日復市。

人行今日不開展逆回購操作，全周累計淨投放７００億元人民幣，兩市成交５７２４億人民

幣，按日減少４﹒２％。人行副行長劉國強今早表示，存款基準利率是利率體系的「壓艙石」。

要考慮物價的情況，也要考慮經濟增長，以及內外平衡的因素，強調降息前需充分評估，考慮老

百姓的感受。人行本周初將７天期逆回購中標利率下調２０基點至２﹒２％，市場憧憬政策利率

及存款利率即將下調。



＊瑞幸曝財務造假，中證監譴責，關聯股損害形象＊



在美上市的國內連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，月前遭沽空機構狙擊，昨晚（２日）終於承認，公

司首席運營官劉劍財務造假，過去三季合共虛報約２２億元人民幣的銷售額，比公司單一季度所

賺得的銷售額還要多，這在美股市場上屬罕見醜聞。瑞幸昨日在美股市場崩跌逾７５％，期間觸

發五次熔斷，除了資不抵債風險外，瑞幸咖啡恐將面對美國投資者的巨額索償。中國證監會於午

後罕見發出聲明，強烈譴責瑞幸咖啡的財務造假行為，並稱將按照國際證券監管合作的有關安排

，依法對相關情況進行核查。

內地多處瑞幸門店今日出現人龍，排隊的人士比以往還要多，甚至有人等了一小時才能拿到

咖啡，相信是不少消費者在趕及瑞銀財務緊張之前，盡快用光優惠券，瑞幸旗下Ａｐｐ及微信小

程序一度不能使用。

網上有不少幸災樂禍的聲音，稱瑞幸是割美國「韭菜」的「愛國企業」，但事實上這樣不誠

實的企業，不但損害了投資者的利益，同時也損害了瑞幸在中國的一眾加盟商、供應商及員工，

還有幫助瑞幸上市的一眾大行，順帶亦破壞了中國生意人的信譽。有份承銷瑞幸咖啡ＩＰＯ的券

商包括瑞信、摩根士丹利、中金公司（０３９０８）和海通國際（００６６５），中金公司今日

價挫４﹒８％，海通國際跌１％。

與瑞幸同屬大股東陸正耀的神州租車（００６９９）今日一度大瀉七成，盤中急停牌，停牌

前股價挫５４％，報１﹒９６元，第二大股東Ｇｒａｎｄ Ｕｎｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

最終控股人聯想控股（０３３９６）挫３﹒６％，神州租車官方微信帳號今日更新消息表示，「

一路上有風雨，但我們保持前行」。



＊侵侵說法存疑油價坐過山車，兩桶油捱沽拖低大市＊



美國總統特朗普周四與沙特王儲通電話之後指，預計沙特和俄羅斯將宣布削減石油產量每日

１０００萬至１５００萬桶；另外沙特官媒亦報道，沙特正呼籲產油國開緊急會議。消息刺激隔

夜油價暴漲，創下紀錄以來最大單日升幅，布蘭特原油期貨急飆２１％，盤中一度飆升４７％，

美國原油期貨則跳漲２４﹒７％。

不過外電引述普京發言人表示，普京沒有與王儲直接對話，沙特亦沒有確認減產，而只是呼

籲油組和俄羅斯及其他一些國家召開緊急會議，共同討論一項公平的協議，暗示只有兩國一起減

產的情況下，沙特才會下調產量。市場一致對侵侵的講法存疑，布油及紐油在亞洲時間今早一度

急吐，布油一度跌逾半成，美油更曾挫逾６％。

但其後又來個反高潮，阿塞拜疆能源部長表示，石油輸出國組織及盟友（ＯＰＥＣ＋）計劃

在６日召開會議。據悉，ＯＰＥＣ＋約在會議上討論新的合作，會議將通過視頻連線方式召開。

國際油價午後得以止跌轉漲。

油價表現反覆，「三桶油」經歷周四大漲後今日全線向下，與油價最敏感的中海油

（００８８３）遭瑞信維持「跑輸大市」評級，收市微跌０﹒８％。而中石油（００３８６）則

挫３﹒２％，中石油（００８５７）更收瀉５﹒６％，兩股包攬今日表現第一、第二差的藍籌。

至於直接反映油價走勢的期油ＥＴＦ造好，Ｆ三星原油期（０３１７５）抽高１４﹒３％，

ＦＧＸ原油（０３０９７）亦漲８﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

