【抗疫維穩】李克強：加強無症狀感染管理，推動全產業鏈復工達產

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院總理李克強２日主持召開中央應對新

冠肺炎疫情工作領導小組組長會議，提出要加強對無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離和

醫學管理、密切接觸者管控等措施，每日及時對外發布信息。

會議又指，面對全球疫情大流行加速傳播，要進一步加強陸地邊境防輸入工作。減少不必要

的人員跨境流動。發現涉疫情況按照「四早」原則及時處置。加強邊境地區交通要道、便道等值

守檢查。做好與周邊國家防疫合作。

會議強調，堅持應急處置和常態化防控相結合，有力有序積極推進復工復產。採取有效措施

加大企業尤其是中小微企業幫扶紓困力度，推動全產業鏈協同復工、盡快達產，努力保障供應鏈

穩定，結合補短板、發展壯大新興產業和保障改善民生等擴大國內有效需求，加大改革力度更有

效激發市場主體活力，增強經濟回升動力。



＊開展流行病學調查＊



會議指出，組織在武漢市、湖北省和其他部分省份，抓緊科學開展側重點不同的無症狀感染

流行病學調查，並公開調查結果，為精準防控提供科學支撐。要進一步嚴格執行出院標準，對治

癒出院患者實行隔離觀察、復診復檢、跟蹤隨訪等全流程管理，對發現的「復陽」人員要及時隔

離收治。

