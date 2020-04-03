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即市新聞

03/04/2020 08:46

【抗疫維穩】中證監：優先審核抗疫企業ＩＰＯ和再融資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中證監向券商下發通知，對疫情嚴重地區企
業、疫情防控領域企業首發和再融資項目予以優先審核。相關保薦機構要向企業所屬地區證監局
提出優先審核申請，為上述兩類企業出具專項核查報告。
　　根據通知，券商需梳理在審的首發及再融資項目中，是否存在疫情嚴重地區企業或者疫情防
控領域企業。如有，應出具專項核查文件。
　　具體來看，位於疫情嚴重地區的，應詳細說明所在地區疫情具體情況，以及疫情對企業生產
經營、財務狀況的影響；屬於疫情防控領域的，應當詳細說明公司主營業務、主要產品在疫情防
控中的具體作用，以及公司參與疫情防控工作的具體情況，包括對疫情過後復工復產有突出貢獻
的；募集資金主要用於疫情防控的，應當詳細說明募投項目與疫情防控的關聯性。以上相關內容
應同時在首發招股說明書、再融資申報文件中披露。
　　保薦機構出具核查報告後，由發行人攜帶單位出具的專項核查文件，向所屬地區證監局提出
優先審核申請，證監局再與有關部門協調審核事宜。
　　此外，配合再融資新規落地，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復生產，中證監
允許上市公司履行內部決策程序後，對配套融資部分做出適當調整。

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