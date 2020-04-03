【新冠肺炎】張文宏：全球新冠肺炎疫情拐點或於４月顯現

《經濟通通訊社３日專訊》全球新冠肺炎疫情蔓延的拐點即將出現。復旦大學附屬華山醫院
感染科主任張文宏昨日（２日）在與英國、南非華僑及留學生視頻交流時表示，全球疫情一定會
控制住，４月份全球疫情形勢可能出現高點。疫情爆發後，各國都會採取自己的做法，疫情終將
會過去，在這個過程中，每個人要保護好自己。
無獨有偶，國家衛健委高級別專家組組長鐘南山昨日在新冠疫情防控經驗國際分享視頻會上
亦表示，意大利、德國疫情已接近頂峰。
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