【抗疫維穩】工信部調研醫療裝備復工：加快補齊高端醫療裝備短板

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》工信部副部長辛國斌赴樂普（北京）醫療器
械股份有限公司、科興控股生物技術有限公司調研醫療裝備復工復產和新冠肺炎疫苗研發生產有
關情況。
辛國斌強調，要抓好與疫情防控急需的醫療裝備生產，同時要將人工智能等新一代信息化技
術嵌入醫療裝備，加快補齊中國高端醫療裝備短板。加快新冠肺炎疫苗的研發進度，做好原輔料
等各項生產準備工作，力爭以最短的時間拿出安全有效、質量穩定的疫苗產品。
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