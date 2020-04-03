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即市新聞

03/04/2020 10:13

【中概噩夢】瑞幸財務造假股價雪崩，中概股人人自危搬家潮料加速

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》獲知名影星湯唯、張震代言的國內連鎖咖啡品牌瑞幸
咖啡，遭沽空機構狙擊後死撐多月，最終承認敗陣，稱自查發現公司首席運營官（ＣＯＯ）劉劍
財務造假，牽涉約２２億人民幣交易額。瑞幸咖啡在美股價雪崩，開盤即熔斷，全日觸發五次熔
斷，最終收跌７５﹒６％，瑞幸市值由數月前的過百億美元銳減至如今的１６億美元，先不談資
不抵債的危機，單單是美國投資者提出的民事索償便足以讓瑞幸永不翻身：市場預測瑞幸涉及的
索償金額可高達百億美元。
　　瑞幸咖啡為搶佔市場而推出的低價營銷手法，在內地擁有一大群粉絲，不過對於瑞幸此次造
假醜聞，網上亦充斥不少幸災樂禍的聲音，指瑞幸「割了美國的韭菜」。不過事實上，中國資本
應對事件保持警惕，隨著中美關係急速轉差，瑞幸自爆驚人的財務醜聞，或成為所有中概股頭上
的「達摩克利斯之劍」，搬家潮或加速。

＊瑞幸自查揭發高管，清理門戶還是棄車保帥？＊

　　在面對數月以來各界的狂轟猛打，瑞幸咖啡「醜婦終須見家翁」，向美國證券交易委員會提
交了一份公告。瑞幸咖啡表示，公司在對去年年報進行審計時發現問題，由董事會成立特別委員
會，進行內部調查。初步結果顯示，從去年第二季開始，劉劍及其幾名下屬出現不當行為，包括
偽造交易額，特別委員會建議採取一些臨時補救措施，包括暫停劉劍和相關員工的職務，以及中
止與已確定的虛假交易涉及方的合同和交易。
　　盡管瑞幸咖啡自揭醜聞尚算有自知之明，但是這樣的調查報告仍然令外界難以信服，事關公
司承認，在去年第二季至第四季，銷售額虛增了２２億元人民幣，比第三季單一季度的營業額還
要高，有人質疑，如此注水方式是公司上行下效的「神操作」，而劉劍被停職看來只是權宜之計

　　瑞幸造假案最早可追溯至今年年初，渾水發表一份長達８９頁的瑞幸咖啡沽空報告，報告人
員派出了大量調查員收集了超過２﹒５萬張小票及大量內部微信聊天記錄，並進行了１萬小時的
門店錄像。報告顯示瑞幸咖啡捏造財務和運營數據，造假方法包括誇大門店的每日訂單量、每筆
訂單包含的商品數、每件商品的淨售價，從而營造出單店盈利的假象，若單店出現虧損，則會通
過誇大廣告支出，虛報除咖啡外其他商品的佔比等方式，來掩蓋銷情不理想的事實。

＊個人行為集體買單，中概股恐遇審計風暴＊

　　美股市場是中國企業尋求上市的目標地點之一，目前已經上市的中國概念股超過２３０隻，
由於美國較早開放「同股不同權」公司上市及監管較為寬鬆，不少知名的新經濟公司都登陸美股
，例如阿里巴巴（０９９８８）、京東、百度、網易及拼多多，這些優質資產落戶海外，令中國
股民分外眼紅。
　　但事實的另一面，則是在美國上市的中國公司，卻面對「國內業務國外標準」的煩惱。美國
股市的低監管門檻，是建立在該國完善的司法體系之上，上市公司人員若進行內幕交易、信息披
露違規，甚至是財務造假，都將會面對巨額索償，美國律師們都這塊「肥肉」虎視眈眈。例如瑞
幸案中，美國已有多家律所發起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。
至於賠償的計算方法大概是期內股價最高位減最低位，若以２０２０年至今作為時間段計算，瑞
幸咖啡恐面臨總計約１１２億美元的索賠。
　　事實上中概股一向是美股集體訴訟的高發區，也是沽空機構的常客，截至２０１９年的３年
內，有近７０家中概股公司在美國遭受證券集體訴訟，例如被曝虐童案的私營幼兒園營運商紅黃
藍。
　　中美貿戰之下，兩國關係緊張，對中概股的監管審查有加劇趨勢，美國證監會對國際四大審
計事務所施壓，要求他們針對中概股公司的審計報告做出詳盡說明，更提醒投資者，全球只有中
國不允許美國對其在美國上市公司的審計結果進行檢查，甚至有美國議員呼籲徹底把中概股摘牌
。在大趨勢下，科技巨企阿里巴巴去年回歸港股，成為首個從美國回流香港的中概股，也是第一
個在美國及香港雙重上市的公司。
　　瑞幸咖啡撒下的謊言，或由中概股集體買單。可以預見，美國可能以瑞幸造假案為契機，要
求審查所有中概股公司的審計結果，若有關公司拒絕則可能被取消上市資格。而港交所
（００３８８）此前開放同股不同權，正正為中國新經濟企業開了一道大門，但這些企業如何能
通過監管的金睛火眼，順利上市，上市後又能否適應港股市場的環境，是日後大家關注的焦點。

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