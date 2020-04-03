【中概噩夢】瑞幸財務造假股價雪崩，中概股人人自危搬家潮料加速

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》獲知名影星湯唯、張震代言的國內連鎖咖啡品牌瑞幸

咖啡，遭沽空機構狙擊後死撐多月，最終承認敗陣，稱自查發現公司首席運營官（ＣＯＯ）劉劍

財務造假，牽涉約２２億人民幣交易額。瑞幸咖啡在美股價雪崩，開盤即熔斷，全日觸發五次熔

斷，最終收跌７５﹒６％，瑞幸市值由數月前的過百億美元銳減至如今的１６億美元，先不談資

不抵債的危機，單單是美國投資者提出的民事索償便足以讓瑞幸永不翻身：市場預測瑞幸涉及的

索償金額可高達百億美元。

瑞幸咖啡為搶佔市場而推出的低價營銷手法，在內地擁有一大群粉絲，不過對於瑞幸此次造

假醜聞，網上亦充斥不少幸災樂禍的聲音，指瑞幸「割了美國的韭菜」。不過事實上，中國資本

應對事件保持警惕，隨著中美關係急速轉差，瑞幸自爆驚人的財務醜聞，或成為所有中概股頭上

的「達摩克利斯之劍」，搬家潮或加速。



＊瑞幸自查揭發高管，清理門戶還是棄車保帥？＊



在面對數月以來各界的狂轟猛打，瑞幸咖啡「醜婦終須見家翁」，向美國證券交易委員會提

交了一份公告。瑞幸咖啡表示，公司在對去年年報進行審計時發現問題，由董事會成立特別委員

會，進行內部調查。初步結果顯示，從去年第二季開始，劉劍及其幾名下屬出現不當行為，包括

偽造交易額，特別委員會建議採取一些臨時補救措施，包括暫停劉劍和相關員工的職務，以及中

止與已確定的虛假交易涉及方的合同和交易。

盡管瑞幸咖啡自揭醜聞尚算有自知之明，但是這樣的調查報告仍然令外界難以信服，事關公

司承認，在去年第二季至第四季，銷售額虛增了２２億元人民幣，比第三季單一季度的營業額還

要高，有人質疑，如此注水方式是公司上行下效的「神操作」，而劉劍被停職看來只是權宜之計

。

瑞幸造假案最早可追溯至今年年初，渾水發表一份長達８９頁的瑞幸咖啡沽空報告，報告人

員派出了大量調查員收集了超過２﹒５萬張小票及大量內部微信聊天記錄，並進行了１萬小時的

門店錄像。報告顯示瑞幸咖啡捏造財務和運營數據，造假方法包括誇大門店的每日訂單量、每筆

訂單包含的商品數、每件商品的淨售價，從而營造出單店盈利的假象，若單店出現虧損，則會通

過誇大廣告支出，虛報除咖啡外其他商品的佔比等方式，來掩蓋銷情不理想的事實。



＊個人行為集體買單，中概股恐遇審計風暴＊



美股市場是中國企業尋求上市的目標地點之一，目前已經上市的中國概念股超過２３０隻，

由於美國較早開放「同股不同權」公司上市及監管較為寬鬆，不少知名的新經濟公司都登陸美股

，例如阿里巴巴（０９９８８）、京東、百度、網易及拼多多，這些優質資產落戶海外，令中國

股民分外眼紅。

但事實的另一面，則是在美國上市的中國公司，卻面對「國內業務國外標準」的煩惱。美國

股市的低監管門檻，是建立在該國完善的司法體系之上，上市公司人員若進行內幕交易、信息披

露違規，甚至是財務造假，都將會面對巨額索償，美國律師們都這塊「肥肉」虎視眈眈。例如瑞

幸案中，美國已有多家律所發起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

至於賠償的計算方法大概是期內股價最高位減最低位，若以２０２０年至今作為時間段計算，瑞

幸咖啡恐面臨總計約１１２億美元的索賠。

事實上中概股一向是美股集體訴訟的高發區，也是沽空機構的常客，截至２０１９年的３年

內，有近７０家中概股公司在美國遭受證券集體訴訟，例如被曝虐童案的私營幼兒園營運商紅黃

藍。

中美貿戰之下，兩國關係緊張，對中概股的監管審查有加劇趨勢，美國證監會對國際四大審

計事務所施壓，要求他們針對中概股公司的審計報告做出詳盡說明，更提醒投資者，全球只有中

國不允許美國對其在美國上市公司的審計結果進行檢查，甚至有美國議員呼籲徹底把中概股摘牌

。在大趨勢下，科技巨企阿里巴巴去年回歸港股，成為首個從美國回流香港的中概股，也是第一

個在美國及香港雙重上市的公司。

瑞幸咖啡撒下的謊言，或由中概股集體買單。可以預見，美國可能以瑞幸造假案為契機，要

求審查所有中概股公司的審計結果，若有關公司拒絕則可能被取消上市資格。而港交所

（００３８８）此前開放同股不同權，正正為中國新經濟企業開了一道大門，但這些企業如何能

通過監管的金睛火眼，順利上市，上市後又能否適應港股市場的環境，是日後大家關注的焦點。

