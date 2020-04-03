【新冠肺炎】全國昨確診３１宗包括２宗本土，６０宗無症狀感染

《經濟通通訊社３日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２日，全國新增確診新型冠狀病毒

肺炎病例３１宗，其中２９宗為境外輸入，２宗為本土病例，分別在遼寧及廣東；新增死亡人數

４人，全數來自湖北；新增治癒出院病例１６３宗；新增疑似病例１２宗，均屬境外輸入。

全國昨天新增無症狀感染者６０人，其中境外輸入僅佔７人。當日有７宗轉為確診病例，均

為境外輸入個案。當日解除隔離１０１人。目前尚在醫學觀察共有１０２７名無症狀感染者，其

中境外輸入僅佔２２１人。

截至４月２日，全國累計確診病例８１６２０宗，累計死亡人數３３２２人；現有確診病例

１７２７宗，其中重症３７９宗；現有疑似病例１３５宗；累計治癒出院病例７６５７１宗。

境外輸入現有確診病例７１０宗，其中重症病例１９宗，現有疑似病例１３５宗。累計確診

病例８７０宗，累計治癒出院病例１６０宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１１８２宗，香港單日再新增３７宗至８０２宗（１５４

人出院，４人死）；澳門維持４１宗（１０人出院）；台灣新增１０宗達３３９宗（４５人出院

，５人死）。



＊湖北續無新增確診，現有確診病例少於１千宗＊



湖北省無新增確診病例；全省累計確診維持６７８０２宗；新增治癒出院病例１４１宗，累

計至６３６１２宗；在新增的４宗死亡病例中，全數來自武漢市，全省累計死亡病例３２０３宗

；現有確診病例９８７宗，其中重症病例３４９宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

