  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/04/2020 10:06

【新冠肺炎】全國昨確診３１宗包括２宗本土，６０宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社３日專訊》據國家衛健委最新通報，４月２日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例３１宗，其中２９宗為境外輸入，２宗為本土病例，分別在遼寧及廣東；新增死亡人數
４人，全數來自湖北；新增治癒出院病例１６３宗；新增疑似病例１２宗，均屬境外輸入。
　　全國昨天新增無症狀感染者６０人，其中境外輸入僅佔７人。當日有７宗轉為確診病例，均
為境外輸入個案。當日解除隔離１０１人。目前尚在醫學觀察共有１０２７名無症狀感染者，其
中境外輸入僅佔２２１人。
　　截至４月２日，全國累計確診病例８１６２０宗，累計死亡人數３３２２人；現有確診病例
１７２７宗，其中重症３７９宗；現有疑似病例１３５宗；累計治癒出院病例７６５７１宗。
　　境外輸入現有確診病例７１０宗，其中重症病例１９宗，現有疑似病例１３５宗。累計確診
病例８７０宗，累計治癒出院病例１６０宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１１８２宗，香港單日再新增３７宗至８０２宗（１５４
人出院，４人死）；澳門維持４１宗（１０人出院）；台灣新增１０宗達３３９宗（４５人出院
，５人死）。

＊湖北續無新增確診，現有確診病例少於１千宗＊

　　湖北省無新增確診病例；全省累計確診維持６７８０２宗；新增治癒出院病例１４１宗，累
計至６３６１２宗；在新增的４宗死亡病例中，全數來自武漢市，全省累計死亡病例３２０３宗
；現有確診病例９８７宗，其中重症病例３４９宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道02/04/2020
【大象零息】滙控渣打都無息收...食息轉戰債市有乜要留意?
生財有道02/04/2020
【大象零息】滙控停派息惹董事高層不滿 要求重新討論遷冊回港
FOCUS02/04/2020
【FOCUS】「盲搶米」非必要 貴豬貴油方顯真章
生財有道02/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：滙控不大機會下試35元
中國故事02/04/2020
《京城近觀》開盤20分鐘賣814套房 北京樓市回暖了？
生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - EG 驅蚊帶發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金