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03/04/2020 15:14

【新冠肺炎】美國口罩緊缺，ＦＤＡ允許進口中國ＫＮ９５口罩

　　《經濟通通訊社３日專訊》據海外媒體報道，美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）允許進口
中國標準的ＫＮ９５口罩，因美國國內口罩緊缺。
　　早前，美國ＦＤＡ為緩解全國醫療防護裝備的短缺，已緊急批准了歐盟和五個國家（澳大利
亞、巴西、日本、韓國、墨西哥）認證的非Ｎ９５口罩，但ＫＮ９５口罩沒有獲得緊急授權。（
ｊｔ）

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