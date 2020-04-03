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03/04/2020 10:54

【抗疫維穩】廣州全行業促消費，推４﹒５億汽車更新換代消費補貼

　　《經濟通通訊社３日專訊》廣州市商務局副局長林國強介紹，花城盛「惠」快樂「廣」購全
城聯動促消費活動覆蓋面廣，涉及到零售、餐飲、百貨、超市、汽車、家電等全行業參與；惠民
補貼力度大，在汽車消費方面，政府全年安排了４﹒５億元人民幣汽車更新換代消費補貼。家電
消費方面，國美電器、蘇寧易購（深：００２０２４）等企業將陸續開展億元消費補貼活動，超
市消費方面，華潤萬家等超市企業也將開展億元消費券派送，每個市民都可以申領一定數額的消
費套餐。（ｗｌ）

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