【中概噩夢】受累瑞幸咖啡醜聞，分眾傳媒挫半成，神州租車瀉七成

《經濟通通訊社３日專訊》瑞幸咖啡官方突然承認財務造假，涉資更高達２２億元（人民幣

．下同），該股昨日在美國市場崩跌逾７５％，並觸發五次熔斷。Ａ股市場上，有份與瑞幸合作

的分眾傳媒（深：００２０２７）亦受牽連。分眾傳媒２０１８年年報顯示，神州租車

（００６９９）、餓了麼、瑞幸咖啡、快狗打車等品牌選擇分眾作為線下核心媒體。

瑞幸咖啡的「橫空出世」，並在與其營銷模式的創新有很大關係。在創業之初，瑞幸咖啡將

創業資金１０億元（人民幣．下同）中的３億投向分眾，且線下只與分眾傳媒一家合作，佔總預

算高達９０％。瑞幸咖啡ＣＭＯ楊飛曾解釋說，線下以分眾傳媒電梯廣告為主，這是做品牌效率

最高的傳統媒體模式，強迫性好，反復觀看，投放上主要選擇城區寫字樓和社區，不考慮配送區

域，一是我們開店速度很快，可以提前預熱；二是消費者的消費半徑比較多樣，品牌投放以覆蓋

人群廣泛為優先考慮。

與此同時，通過分眾電梯廣告掃碼向線上引流，採用用戶下載注冊Ａｐｐ首單免費、買贈優

惠，老用戶拉新用戶等手段帶來爆發式增長。由此，瑞幸短短幾個月時間內迅速搶佔城市主流消

費人群的心智，並在兩年內收穫交易用戶４０００萬，且全部建立數據鏈接。以此為基礎，瑞幸

在不到３年時間內，門店擴展至近５０００家，較入華２０年的星巴克多出６００多家。



＊全球最短時間實現ＩＰＯ，江南春為其「站台」＊



追溯往昔，分眾傳媒ＣＥＯ江南春多次為瑞幸「站台」。其在去年２月舉行的瑞幸咖啡合作

夥伴大會上曾表示，瑞幸咖啡赴美ＩＰＯ，這不僅是對中國的鼓舞，對中國創業者也是一個巨大

的震撼。他認為，瑞幸咖啡已經成為全球最快的上市公司，這是市場上真正專業投資者在看透了

這個模式所孕育的巨大價值後給瑞幸咖啡做了一個公正的評估。

瑞幸曾創下全球最短時間實現ＩＰＯ的神話，如今驟然從神壇跌落，殃及一眾合作者。分眾

傳媒現跌５﹒４％，報４﹒１６元人民幣；在港上市的神州租車亦曾瀉７成，現挫５４﹒４％，

報１﹒９６港元。根據資料，神州租車大股東陸正耀亦為瑞幸咖啡大股東兼董事長。（ｗｌ）

