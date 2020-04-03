【海航動向】海航旗下瑞士國際空港服務公司傳聘顧問進行債務重組

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述消息指，海航集團旗下的瑞士國際空港服務有限公司

（Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＡＧ）已聘請財務顧問，為其在考

慮對１６億歐元（折合約１２２﹒８６億元人民幣）債務進行重組。Ｓｗｉｓｓｐｏｒｔ未有證

實消息，只是表示正在獲得幾個財務和法律顧問的支持，以應對不同情況。（ｅｙ）

