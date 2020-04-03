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03/04/2020 11:58

【抗疫維穩】財政部：結合疫情防控需求變化，優化專項債資金投向

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家財政部副部長許宏才今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會
上表示，地方政府專項債券資金投向上，繼續重點用於國務院常務會議確定的重大基礎設施項目
建設，主要包括交通基礎設施、能源項目、農林水利、生態環保項目、民生服務、冷鏈物流設施
、市政和產業園區基礎設施等七大領域；同時，結合疫情防控和投資需求變化等適當優化投向，
將國家重大戰略項目單獨列出、重點支持；增加城鎮老舊小區改造領域，允許地方投向應急醫療
救治、公共衛生、職業教育、城市供熱供氣等市政設施項目。
　　額度分配上，堅持「資金跟項目走」原則，對重點項目多、風險水平低的地區給予傾斜。同
時，對今年新增專項債券，適當提高用於符合條件的重大項目資本金的比例，進一步帶動社會資
本加大投入。許宏才強調，專項債不用於土地收儲和與房地產相關的項目。
　　今年以來，按照黨中央、國務院決策部署，根據全國人大常委會授權，財政部提前下達了
２０２０年部分新增專項債券額度１２９００億元（人民幣．下同）。截至２０２０年３月３１
日，全國各地發行新增專項債券１﹒０８萬億元佔８４％，發行規模同比增長６３％，預計約提
前２﹒５個月完成既定發行任務。（ｗｌ）

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