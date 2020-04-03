【聚焦數據】中國３月財新服務業ＰＭＩ反彈至４３，仍為歷史次低

《經濟通通訊社３日專訊》新冠疫情對服務業的衝擊仍在繼續。最新公布的３月財新中國通

用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得４３，雖較２月回升１６﹒５個百分點，但仍處於

收縮區間，為２００５年１１月調查開展以來的次低值，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放

緩。此前公布的３月財新中國製造業ＰＭＩ回升９﹒８個百分點至５０﹒１，兩大行業ＰＭＩ雙

雙回升，帶動３月財新中國綜合ＰＭＩ錄得４６﹒７，大幅回升１９﹒２個百分點。這一走勢與

統計局ＰＭＩ一致。



＊新訂單和綜合新出口訂單總量仍在收縮空間＊



３月服務業新訂單指數、新出口訂單指數雖然較上月歷史低點顯著反彈，但仍處於歷史次低

值。製造業新訂單指數也在收縮區間內出現回升。綜合看，新訂單和綜合新出口訂單總量均在收

縮區間內出現回升。

服務業企業連續兩個月減少用工，３月用工降幅較２月擴大。據受訪企業反映，部分原因是

員工自願離職，企業也考慮到前景風險，採取壓縮成本的措施。製造業就業指數在收縮區間明顯

回升。綜合來看，兩大行業整體用工數量連續第三個月下降，但降幅較２月收窄。

需求不足，導致服務業企業積壓業務量重現下降，降幅創２０１５年１０月以來最高。製造

業積壓業務量則大幅上升，帶動綜合積壓業務量進一步上升。



＊綜合產出價格創２０１６年以來最顯著降幅＊



２月大幅下降後，３月服務業投入品價格溫和回升。這主要是因為加班費支出增加，以及企

業需要為員工購置防疫裝備。製造業原材料購進價格則重返收縮區間，但降幅輕微。二者綜合，

綜合投入成本恢復上升。

為提振銷售，服務業企業繼續下調收費價格；製造商也普遍下調產品售價，導致綜合產出價

格創下２０１６年以來最顯著降幅。服務業樂觀度仍然低迷，僅較上月歷史低點小幅回升，業界

普遍擔心新冠疫情將會長期持續。製造業樂觀度則較２月創下的五年高點微降。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，盡管疫情在３月得到了控制，但經

濟活動的恢復仍然有限，預計一季度ＧＤＰ將顯著負增，這對於今年增長目標適當下調，以及後

續對消費、基建等領域加大逆周期力度，都提出了要求。（ｗｌ）

