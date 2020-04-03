【人行降準】人行：９９％中小銀行獲降準，６％存準率為歷史低位

《經濟通通訊社３日專訊》中國人民銀行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行

、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點，於４

月１５日和５月１５日分兩次實施到位，每次下調０﹒５個百分點。人民銀行有關負責人表示，

此次定向降準可釋放長期資金約４０００億元（人民幣．下同），平均每家中小銀行可獲得長期

資金約１億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約

６０億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。



＊分兩次降準防止釋放過多導致流動性淤積＊



負責人強調，此次定向降準分４月１５日和５月１５日兩次實施到位，防止一次性釋放過多

導致流動性淤積，確保降準中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小微企業。此次降準後

，超過４０００家的中小存款類金融機構（包括農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村

鎮銀行、財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司等）的存款準備金率已降至６％，從中國歷史

上以及發展中國家情況看，６％的存款準備金率是比較低的水平。

人行指出，本次獲得定向降準資金的中小銀行有近４０００家，在銀行體系中家數佔比為

９９％，數量眾多、分布廣泛，立足當地、扎根基層，是服務中小微企業的重要力量。進一步降

低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微

企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發

展的支持力度。（ｗｌ）

